Rafael Nadals 13. Titelgewinn in Paris auf seiner bevorzugten Unterlage Sand wird von Tennis-Experte Heinz Günthardt wie folgt auf den Punkt gebracht: «Eine absolute Machtdemonstration!» Die ersten beiden Sätze des Mallorquiners im Final gegen die Weltnummer 1 Novak Djokovic (6:0, 6:2, 7:5) seien schlichtweg überragend gewesen. «Egal, wer auf der anderen Seite gestanden wäre, da hätte keiner mithalten können», glaubt Günthardt.

Dabei hätte angeblich 2020 bei den wegen Corona in den Herbst verschobenen French Open alles anders werden sollen. Denn normalerweise sind die fröstelnden Bedingungen, die geherrscht haben, nicht Nadals Domäne. Schwere Bälle seien seiner Spielweise ebenfalls nicht zuträglich. Entsprechend hatte der 34-Jährige – und Fachleute dazu – im Vorfeld eher tief gestapelt.

«Doch Nadal ist hier dermassen überlegen. Findet er einmal seinen Rhythmus, spielt alles andere keine Rolle mehr», sagt Günthardt, «er ist einfach besser als der Rest.»

... und kein Ende in Sicht

Im untenstehenden Video erinnert sich der frühere Doppelspezialist an die Anfänge des «Sandplatz-Königs» in dessen Revier. 2005, gleich bei seiner allerersten Roland-Garros-Teilnahme, eroberte Nadal seinen Premieren-Titel. «Damals war er irrsinnig gut zu Fuss. Ganz so schnell ist er heute nicht mehr, darum musste er seinen Stil anpassen.»

Mit seinem 100. Einzelsieg an der Seine (bei nur 2 Niederlagen und total 16 Starts) hievte sich der Spanier bezüglich Grand-Slam-Triumphe auf die gleiche Stufe wie Roger Federer. Beide Ausnahmekönner halten bei 20 Major-Trophäen – ein Rekord. Ein Ende seiner Paris-Ära ist nicht absehbar.

«Wenn Nadal gesund bleibt, ist er hier auch 2021 wieder Favorit», mutmasst Günthardt – und gibt weiter folgende Prognose ab:

Apropos Ausblick: In den beiden letzten Videos mit Einschätzungen des 61-jährigen Günthardt, langjähriger Tennis-Co-Kommentator bei SRF, erzählt er, was uns in der ungewohnt kurzen Tennis-Saison noch erwartet. Und bei einem generellen Turnier-Rückblick rückt er die Überraschungsfrau Iga Swiatek (WTA 54) sowie Junioren-Champion Dominic Stricker in den Fokus.