Legende: Verbesserte seine 5-Satz-Bilanz auf 12:6 Casper Ruud. Imago/KCS Presse

Casper Ruud übersteht an den French Open einen weiteren 5-Satz-Krimi.

Alexander Zverev gibt in der 3. Runde erstmals einen Satz ab.

Iga Swiatek steht bei ihrer 8. Teilnahme zum 8. Mal im Achtelfinal.

Nach seinem trotz Hitzschlag überstandenen 5-Satz-Drama in Runde 1 hat sich Casper Ruud (ATP 16) einen weiteren denkwürdigen Kampf geliefert. Beim 4:6, 6:7 (4:7), 6:4, 7:6 (7:4), 7:5 gegen Tommy Paul (USA/ATP 21) musste der 2-fache French-Open Finalist bei 4:5 im 4. Satz 2 Matchbälle abwehren, ehe er nach 4:43 Stunden jubeln konnte.

Gut erholt von seinem dramatischen 5-Sätzer zeigte sich Jakub Mensik (ATP 27) – zumindest ab dem 2. Satz. Der Tscheche schaltete mit Alex de Minaur (AUS/ATP 7) einen Top-10-Spieler mit 0:6, 6:2, 6:2, 6:3 aus.

Alexander Zverev (GER/ATP 3) trat derweil auch bei seinem 3. Auftritt über weite Strecken souverän auf, musste beim 6:4, 6:3, 5:7, 6:2 gegen Quentin Halys (FRA/ATP 90) aber erstmals einen Satz abgeben.

Iga Swiatek (WTA 3) weist in Roland Garros weiterhin eine makellose Bilanz in Woche 1 auf. Dank einem 6:4, 6:4 gegen Landsfrau Magda Linette (WTA 73) steht die Polin auch bei ihrer 8. Teilnahme in Paris im Achtelfinal.

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