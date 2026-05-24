Nachdem mit Belinda Bencic am Sonntag nur eine Schweizerin bei Roland Garros im Einsatz gestanden hatte, verspricht der Montag zum «Schweizer Tag» in der französischen Hauptstadt zu werden. Mit Hauptfeld-Debütantin Susan Bandecchi, Jil Teichmann und Viktorija Golubic sind drei Schweizerinnen gefordert. Dazu gesellt sich Stan Wawrinka, der einzige Mann mit Schweizer Pass im Hauptfeld.
So sieht das Programm im Detail aus:
- Ab 11:00 Uhr zeigen wir Ihnen auf SRF zwei im Wechsel die Partien Bandecchi (WTA 215) vs. Cristina Bucsa (WTA 33) und Liudmila Samsonova (WTA 27) – Teichmann (WTA 170). Im Web können Sie zudem beide Spiele unkommentiert in voller Länge sehen.
- Ab ca. 12:30 Uhr greift Wawrinka (ATP 113), der Paris-Sieger von 2015, ins Geschehen gegen Lucky Loser Jesper de Jong (ATP 106) ins Geschehen ein. Auf SRF zwei steigen wir nach den Frauenpartien ein, im Web sind Sie von Anfang an live dabei.
- Um ca. 14:30 Uhr kreuzt Golubic (WTA 82) mit Panna Udvardy (WTA 59) die Klingen. Auch ihr Spiel gibt es im Web von A-Z mit Kommentar. Auf SRF zwei beginnt die Übertragung nach Wawrinkas Auftritt.