An den French Open in Paris überträgt SRF am Montag sämtliche Partien mit Schweizer Beteiligung.

Legende: Verabschiedet er sich am Montag endgültig von Paris? Stan Wawrinka. Reuters/Action Images

Nachdem mit Belinda Bencic am Sonntag nur eine Schweizerin bei Roland Garros im Einsatz gestanden hatte, verspricht der Montag zum «Schweizer Tag» in der französischen Hauptstadt zu werden. Mit Hauptfeld-Debütantin Susan Bandecchi, Jil Teichmann und Viktorija Golubic sind drei Schweizerinnen gefordert. Dazu gesellt sich Stan Wawrinka, der einzige Mann mit Schweizer Pass im Hauptfeld.

So sieht das Programm im Detail aus: