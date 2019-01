Djokovic vs. Nadal: «Tennis in einer anderen Dimension»

Erstmals seit viereinhalb Jahren heisst die Affiche in einem Grand-Slam-Final wieder Novak Djokovic gegen Rafael Nadal. Die Weltnummer 1 gegen die 2. Die auf dem Papier besten Spieler der Gegenwart im Direktvergleich.

Du fühlst dich göttlich, in einer anderen Dimension.

Es ist wohl der Tennis-Klassiker schlechthin: Kein anderes Duell wurde in der Open-Ära öfters ausgetragen (52). Bereits 7 Mal standen sich Djokovic und Nadal in einem Grand-Slam-Final gegenüber, allerdings noch selten in so bestechender Form wie heuer.

So schwärmten die beiden unterlegenen Halbfinalisten beinahe ehrfürchtig:

Er hat in einer anderen Tennis-Dimension gespielt.

Wenn er so spielt, ist er der Beste der Welt.

Nadal hatte die Lorbeeren in seiner gewohnt bescheidenen Art sogleich weitergegeben, sich beim «grossartigen Publikum» und seiner «grossartigen Box» bedankt.

Djokovic war hinsichtlich seiner Leistung selbstbewusster: «Es ist, wie wenn du von einer Kraft erfasst wirst, die dich antreibt. Du fühlst dich göttlich, in einer anderen Dimension.»

«Harte» Vorteile für Djokovic

Die Bilanz zwischen den beiden ist mit 27:25 zugunsten Djokovics relativ ausgeglichen. Auf Hartplatz ist die Ausgangslage allerdings wesentlich einseitiger: Djokovic gewann 18 der 25 Duelle, die letzten 7 Direktduelle auf dem «hardcourt» gingen alle an den Serben.

Nach seinem verhältnismässig mühsamen Start ins Turnier überzeugte Djokovic im Halbfinal auf der ganzen Linie. Zudem profitierte die Weltnummer 1 eine Runde früher von Nishikoris Aufgabe und konnte Kräfte sparen.

Auf der anderen Seite musste auch der noch satzverlustlose Nadal selten an seine Grenzen und wirkte in seinem überzeugenden Halbfinal topfit.

Rekordjagd auf beiden Seiten

Djokovic hat noch keinen Final «down under» verloren und könnte mit 7 Titeln zum Melbourne-Rekordsieger aufsteigen.

Nadal könnte der erste Spieler der Open-Ära werden, der alle vier Grand-Slam-Turniere mindestens zwei Mal gewonnen hat.

Der Final verspricht viel Spannung und Tennis auf höchstem Niveau. Oder wie es Djokovic ausdrückte: «Ich würde mir ein Ticket für dieses Spiel kaufen».

