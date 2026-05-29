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Zweisatzsieg gegen Stearns Bencic zieht erstmals in den Achtelfinal von Roland Garros ein

29.05.2026, 22:33

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Belinda Bencic (WTA 11) steht mit 29 Jahren erstmals im Achtelfinal der French Open. Die Ostschweizerin liess Peyton Stearns (WTA 78) in der 3. Runde auf dem Court Simonne-Mathieu keine Chance und freute sich nach 1:21 Stunden über einen souveränen 6:3, 6:3-Erfolg.

Bencic startete hoch konzentriert in die Partie, breakte ihre Kontrahentin gleich bei erster Gelegenheit und führte nach wenigen Minuten schon mit 3:0. Nach einem weiteren Servicedurchbruch zum 5:1 verzeichnete die 29-Jährige ihr einziges kurzes Zwischentief. Die US-Amerikanerin konnte auf 3:5 verkürzen, doch Bencic liess nichts mehr anbrennen und verwandelte wenig später ihren 1. Satzball zum 6:3.

Top-Duell gegen Switolina steht an

Auch im 2. Durchgang legte die Weltnummer 11 stark los und schaffte sogleich das Break. Bei eigenem Aufschlag gab sie dann im gesamten Satz nur 3 Punkte ab, bevor sie mit ihrem insgesamt 4. Break zum 6:3, 6:3 alles klar machte. In der nächsten Runde trifft die Schweizerin am Sonntag auf Jelina Switolina (WTA 7), die sich in ihrer Drittrundenpartie mit 6:2, 6:3 gegen Tamara Korpatsch (GER/WTA 95) durchsetzen konnte. Gegen Switolina hat Bencic bisher 2 von 6 Duellen gewonnen, die letzten 4 Spiele gewann allerdings allesamt die Ukrainerin.

Für Bencic ist es im 8. Anlauf an den French Open der erstmalige Vorstoss in den Achtelfinal. Bei den anderen 3 Grand-Slam-Turnieren gelang ihr dies je schon mindestens 3 Mal. In Paris steht die 10-fache WTA-Turniersiegerin gar noch ohne Satzverlust da und wurde noch nicht einmal in einen Long-Set verwickelt.

Historische Schweizerinnen

Ebenfalls ohne Satzverlust in den Achtelfinal eingezogen ist Teichmann. Damit stehen erstmals seit 2015 zwei Schweizerinnen in der zweiten Woche eines Grand-Slam-Turniers. Damals stiess Timea Bacsinszky neben der 18-jährigen Bencic in den Wimbledon-Viertelfinal vor. Gar 20 Jahre ist es her, als letztmals 2 Schweizerinnen unter den letzten 16 von Roland Garros standen: 2006 blieb Patty Schnyder im Achtel- und Martina Hingis im Viertelfinal hängen.

Roland Garros

SRF info, sportlive, 29.5.2026, 20:35 Uhr ; 

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