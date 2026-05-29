Belinda Bencic gelingt dank einem 6:3, 6:3 gegen Peyton Stearns erstmals der Vorstoss in die 4. Runde der French Open.

Die Schweizerin startet in beiden Sätzen gleich mit einem Break und lässt ihre Gegnerin nie mehr heran.

Im Achtelfinal trifft die Olympiasiegerin von 2021 auf die Ukrainerin Jelina Switolina.

Während mit Jil Teichmann eine 2. Schweizerin in den Achtelfinal einzieht, muss sich Viktorija Golubic geschlagen geben.

Belinda Bencic (WTA 11) steht mit 29 Jahren erstmals im Achtelfinal der French Open. Die Ostschweizerin liess Peyton Stearns (WTA 78) in der 3. Runde auf dem Court Simonne-Mathieu keine Chance und freute sich nach 1:21 Stunden über einen souveränen 6:3, 6:3-Erfolg.

Bencic startete hoch konzentriert in die Partie, breakte ihre Kontrahentin gleich bei erster Gelegenheit und führte nach wenigen Minuten schon mit 3:0. Nach einem weiteren Servicedurchbruch zum 5:1 verzeichnete die 29-Jährige ihr einziges kurzes Zwischentief. Die US-Amerikanerin konnte auf 3:5 verkürzen, doch Bencic liess nichts mehr anbrennen und verwandelte wenig später ihren 1. Satzball zum 6:3.

Top-Duell gegen Switolina steht an

Auch im 2. Durchgang legte die Weltnummer 11 stark los und schaffte sogleich das Break. Bei eigenem Aufschlag gab sie dann im gesamten Satz nur 3 Punkte ab, bevor sie mit ihrem insgesamt 4. Break zum 6:3, 6:3 alles klar machte. In der nächsten Runde trifft die Schweizerin am Sonntag auf Jelina Switolina (WTA 7), die sich in ihrer Drittrundenpartie mit 6:2, 6:3 gegen Tamara Korpatsch (GER/WTA 95) durchsetzen konnte. Gegen Switolina hat Bencic bisher 2 von 6 Duellen gewonnen, die letzten 4 Spiele gewann allerdings allesamt die Ukrainerin.

Für Bencic ist es im 8. Anlauf an den French Open der erstmalige Vorstoss in den Achtelfinal. Bei den anderen 3 Grand-Slam-Turnieren gelang ihr dies je schon mindestens 3 Mal. In Paris steht die 10-fache WTA-Turniersiegerin gar noch ohne Satzverlust da und wurde noch nicht einmal in einen Long-Set verwickelt.

Historische Schweizerinnen

Ebenfalls ohne Satzverlust in den Achtelfinal eingezogen ist Teichmann. Damit stehen erstmals seit 2015 zwei Schweizerinnen in der zweiten Woche eines Grand-Slam-Turniers. Damals stiess Timea Bacsinszky neben der 18-jährigen Bencic in den Wimbledon-Viertelfinal vor. Gar 20 Jahre ist es her, als letztmals 2 Schweizerinnen unter den letzten 16 von Roland Garros standen: 2006 blieb Patty Schnyder im Achtel- und Martina Hingis im Viertelfinal hängen.

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