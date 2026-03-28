Die Belarussin steht nach ihrem Erfolg in Indian Wells vor zwei Wochen auch in Miami im Final.

Legende: Ständiges Duell Jelena Rybakina muss Aryna Sabalenka zum Sieg gratulieren. imago images/PsnewZ

Aryna Sabalenka steht beim WTA-1000-Turnier in Miami erneut im Final, in dem sie auf die Amerikanerin Coco Gauff trifft. Die Vorjahressiegerin bezwang im Halbfinal die Kasachin Jelena Rybakina 6:4, 6:3.

Es war bereits das dritte Duell innert zwei Monaten zwischen der Belarussin und der gebürtigen Russin, die seit acht Jahren für Kasachstan antritt. Rybakina, die Nummer 2 im Ranking, hatte Sabalenka im Final der Australian Open bezwungen, die Weltranglisten-Erste revanchierte sich vor zwei Wochen im Final des WTA-1000-Turniers in Indian Wells ein erstes Mal für ihre bisher einzige Niederlage in der laufenden Saison. Wie Jannik Sinner bei den Männern könnte sie sich das «Sunshine Double» sichern.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Die beiden Finals in Miami können Sie bei SRF wie folgt im kommentierten Livestream verfolgen: Samstag, 20:00 Uhr: Aryna Sabalenka – Coco Gauff

Sonntag, 21:00 Uhr: Jannik Sinner – Jiri Lehecka

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Spannende Ausgangslage im Final

Der Halbfinal-Sieg in Miami war für Sabalenka ein kleines Jubiläum. Beim 17. Aufeinandertreffen mit Rybakina kam sie zum 10. Sieg. Ausgeglichen ist Sabalenkas Bilanz gegen ihre Kontrahentin im Final. Von den bisherigen 12 Partien haben sie und Gauff, die Nummer 4 der Welt, je 6 für sich entschieden.

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