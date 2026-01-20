Sie trug ein auffällig geschnittenes Shirt, trat mit (temporären) Tätowierungen auf und verblüffte mit einem ungewöhnlichen Tennisstil: Oleksandra Olijnykowa hat in der 1. Runde der Australian Open in der Partie gegen Titelverteidigerin Madison Keys für Aufsehen gesorgt.

Nie zuvor hatte die 25-Jährige in einem WTA-Haupttableau gespielt, nun gab Olijnykowa, die letzten Herbst drei Challenger-Turniere gewann, ihr Debüt gleich auf höchster Stufe. Nach starkem Start (4:0-Führung) musste sie gegen Keys zwar letztlich als Verliererin vom Platz. Doch sie winkte ins Publikum und meinte: «Es geht nicht immer ums Gewinnen oder Verlieren.»

Die «beste Erfahrung in meiner Karriere» kam in einer schwierigen Situation für ihre Familie. Kurz vor ihrer Abreise nach Australien gab es nach ihren Aussagen einen russischen Drohnenangriff auf ein benachbartes Haus. Ihr Vater dient derzeit in der ukrainischen Armee. «Seit er eingerückt ist, habe ich 200 Weltranglisten-Plätze gewonnen. Denn ich weiss, dass es sein Traum ist, mich auf dem Court zu sehen», so die 25-Jährige. Nach ihrem Auftritt in Melbourne habe er ihr zu einem «unglaublichen Match» gratuliert.