Ein Comeback der US-Amerikanerin wäre frühestens in knapp 6 Monaten möglich.

Legende: Könnte bald wieder auf dem Tennisplatz anzutreffen sein Serena Williams. imago images

Serena Williams hat die International Tennis Integrity Agency (ITIA) darüber informiert, dass sie wieder in den internationalen Dopingkontrollpool aufgenommen werden möchte. Frühestens im April 2026 wäre damit ein Comeback der 23-fachen Grand-Slam-Siegerin möglich.

ITIA-Sprecher Adrian Bassett bestätigte am Dienstag gegenüber The Athletic entsprechende Berichte, dass die 44-Jährige auf einer aktualisierten Liste vom 6. Oktober stehe: «Ich weiss nicht, ob das eine Rückkehr bedeutet oder ob sie sich nur die Option offen hält. Ich kann nur sagen, dass sie wieder im Einsatz ist und man daher weiss, wo sie sich gerade aufhält.»

Williams hatte sich 2022 bei den US Open von der grossen Bühne verabschiedet, das Wort «Rücktritt» hatte sie dabei stets vermieden.

The Athletic spekuliert, dass Williams im kommenden Jahr beim Mixed-Wettbewerb der US Open in New York antreten könnte. Bei dem zweitägigen Turnier werden Wild Cards verteilt. Ihre ein Jahr ältere Schwester Venus Williams war im vergangenen Sommer nach rund 16 Monaten Turnier-Pause ebenfalls auf die Tour zurückgekehrt.