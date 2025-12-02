Legende: Könnte bald wieder auf dem Tennisplatz anzutreffen sein Serena Williams. imago images

«Oh mein Gott, Leute, ich komme NICHT zurück. Dieses Lauffeuer ist verrückt!», schrieb Serena Williams am Dienstagabend auf X. Zuvor war bekannt geworden, dass die 23-fache Grand-Slam-Rekordsiegerin die International Tennis Integrity Agency (ITIA) darüber informiert habe, dass sie wieder in den internationalen Dopingkontrollpool aufgenommen werden möchte.

Entsprechende Berichte, dass die 44-jährige US-Amerikanerin auf einer aktualisierten Liste vom 6. Oktober stehe, hatte am Dienstag ITIA-Sprecher Adrian Bassett gegenüber The Athletic bestätigt. «Ich weiss nicht, ob das eine Rückkehr bedeutet oder ob sie sich nur die Option offen hält. Ich kann nur sagen, dass sie wieder im Einsatz ist und man daher weiss, wo sie sich gerade aufhält», sagte Bassett.

Williams hatte sich 2022 bei den US Open von der grossen Bühne verabschiedet, das Wort «Rücktritt» hatte sie dabei stets vermieden. The Athletic spekulierte, dass Williams im kommenden Jahr beim Mixed-Wettbewerb der US Open in New York antreten könnte. Bei dem zweitägigen Turnier werden Wild Cards verteilt.