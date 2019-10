Für Bianca Andreescu sind die WTA Finals in Shenzhen nach 2 Gruppenspielen vorbei. Die Kanadierin kann wegen einer Knieverletzung nicht mehr antreten. Für Andreescu rückt laut WTA Sofia Kenin nach. Die Amerikanerin tritt am Freitag gegen die Ukrainerin Jelina Switolina an. Zuvor hatte bereits die Japanerin Naomi Osaka verletzt zurückziehen müssen.