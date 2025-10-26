 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Inhalt

Verrückte Parallelen in Tokio Bencic lässt Olympia 2021 vier Jahre später wieder aufleben

«Ich verspürte Gänsehaut»: Bei Bencics WTA-500-Turniersieg in Tokio werden Erinnerungen an Olympiagold 2021 wach.

26.10.2025, 09:24

Teilen

Belinda Bencic (WTA 13) kam es vor, als hätte sie diesen Moment schon einmal erlebt. Und tatsächlich wiederholten sich bei ihrem Sieg am WTA-500-Turnier einige Dinge, die sich schon beim Olympia-Triumph 2021 im identischen Stadion zugetragen hatten.

«Es war wirklich ein Déjà-vu-Moment», erklärt Bencic nach ihrem Zwei-Satz-Sieg gegen Linda Noskova (CZE/WTA 17). «Ich stand beim Matchball auf der gleichen Seite und dann wollte ich den gleichen Service auf die gleiche Seite spielen.» Nicht nur das: Bencic sprach sich die gleichen motivierenden Worte zu wie vor vier Jahren. «Da verspürte ich Gänsehaut.»

Zwei Titel nach Geburt von Tochter Bella

Der Erfolg in Tokio ist für Bencic der zweite Turniersieg, nachdem sie das Anfang Februar in Abu Dhabi triumphiert hatte. Es waren ihre beiden ersten Turnier-Trophäen nach der Schwangerschaft. Auch wenn sie «hart dafür gearbeitet» habe – den Sieg in Tokio «habe ich nicht erwartet», so die Ostschweizerin.

Bencic freut sich bereits auf die neue Saison, will den Coup in Tokio zuerst aber sacken lassen: «Als Tennisspielerin möchte man immer mehr und manchmal vergisst man, was man erreicht hat. Da ist es nötig, dass man einen Schritt zurückmacht und stolz auf sich ist. Und das bin ich.»

WTA-Turnier in Tokio

srf.ch/sport, Web-only-Livestream, 25.10.2025 04:00 Uhr ; 

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)