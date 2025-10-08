Die Ostschweizerin steht beim WTA-1000-Turnier im chinesischen Wuhan vorzeitig in der Runde der letzten 16.

Legende: Freut sich auf einen freien Tag Belinda Bencic. IMAGO Images/VCG

Belinda Bencic steht in den Achtelfinals der Wuhan Open. Ihre Gegnerin in der Runde der letzten 32, die Belgierin Elise Mertens (WTA 21), trat am Mittwoch nicht zur 1/16-Final-Partie an.

Nun trifft die 28-Jährige und aktuelle Weltnummer 15 am frühen Donnerstagmorgen Schweizer Zeit auf Iga Swiatek (WTA 2). Die Polin konnte vier der fünf bisherigen Begegnungen mit Bencic für sich entscheiden. Zuletzt trafen die beiden im Juli in den Halbfinals von Wimbledon aufeinander. Swiatek liess der Ostschweizerin keine Chance und gewann mit 6:2 und 6:0.

In der ersten Runde des Turniers in China hatte sich Bencic souverän gegen die Kroatin Donna Vekic (WTA 71) durchgesetzt. In nur 73 Minuten gewann sie mit 6:2 und 6:2.

