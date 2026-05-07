Legende: Machte mit ihrer Gegnerin kurzen Prozess Belinda Bencic. Getty/Robert Prange

Belinda Bencic qualifiziert sich beim WTA-1000-Turnier in Rom im 8. Anlauf erstmals für die 3. Runde.

Auch Viktorija Golubic hat es in der italienischen Hauptstadt so weit geschafft wie noch nie.

Mit Simona Waltert jubelt am Donnerstag noch eine dritte Schweizerin.

Belinda Bencic hat in Rom eine Premiere erlebt. Die Weltnummer 12 steht erstmals in der 3. Runde des Traditionsturniers in der italienischen Metropole. Es ist schon ihre 8. Teilnahme im «Foro Italico».

Die 29-jährige Ostschweizerin bekundete mit der Kanadierin Bianca Andreescu (WTA 137) keinerlei Mühe und setzte sich in nur 78 Minuten 6:4, 6:1 durch. Auch die Gegnerin in der 3. Runde sieht für Bencic auf dem Papier wie leichte Beute aus. Sie trifft auf die Russin Anna Kalinskaja (WTA 24), gegen die sie in vier Duellen nur einen Satz verlor.

Golubic siegt ebenfalls in zwei Sätzen

Viktorija Golubic (WTA 90) hatte in Rom überhaupt noch nie eine Partie im Hauptfeld gewonnen, nun gelangen ihr sogar zwei Siege in Folge. Nach dem klaren Erfolg gegen die einheimische Qualifikantin Federica Urgesi setzte sich die 33-jährige Zürcherin auch gegen die Weltnummer 34 Maya Joint mit 7:5 und 6:2 durch. Golubic hätte sich den Sieg auch einfacher machen können.

Im ersten Satz gab sie eine 3:0- und 5:3-Führung aus der Hand, im zweiten konnte sie beim Stand von 5:1 nicht weniger als sechs Matchbälle nicht nutzen. Joint, eine der Aufsteigerinnen der letzten Saison, bekundet in diesem Jahr aber grosse Mühe und verlor am Ende zum sechsten Mal in Folge ihre Auftaktpartie (nach einem Freilos). Golubic trifft nun auf die Weltnummer 7 Mirra Andrejewa aus Russland.

Waltert überzeugt erneut als Qualifikantin

Wie schon vor zwei Wochen beim WTA-1000-Turnier in Madrid steht Simona Waltert auch in Rom als Qualifikantin in der 2. Runde. Die Bündnerin (WTA 91) schlug in der Startrunde die Ukrainerin Julija Starodubtsewa (WTA 57) mit 7:5, 4:6, 6:1.

Die Partie hatte am späten Mittwochabend wegen einbrechender Dunkelheit abgebrochen werden müssen. Nach Wiederaufnahme musste Waltert nur noch 9 Punkte spielen, ehe ihr Sieg feststand. In Runde 2 trifft Waltert auf Hailey Baptiste aus den USA (WTA 25).

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