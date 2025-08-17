Iga Swiatek erreicht in Cincinnati ihren insgesamt 13. Final auf WTA-1000-Stufe. Dort wartet Jasmine Paolini.

Legende: Befindet sich vor den anstehenden US Open in Top-Verfassung Iga Swiatek. Reuters/Aaron Doster

Zum 1. Mal im 7. Anlauf hat Iga Swiatek (WTA 3) beim WTA-1000-Turnier in Cincinnati den Final erreicht. Die diesjährige Wimbledon-Championne behielt in einem besonders im 1. Durchgang hochklassigen Halbfinal gegen Jelena Rybakina (WTA 10) mit 7:5, 6:3 die Oberhand.

Im Startsatz geriet Swiatek mit 3:5 in Rücklage, zog den Kopf dank 4 Games in Serie aber noch aus der Schlinge. Im 2. Umgang gelang der 24-jährigen Polin gegen die 2 Jahre ältere Kasachin das entscheidende Break zum 3:1. Diesen Vorsprung liess sich Swiatek nicht mehr nehmen und machte den Sack mit ihrem 3. Matchball nach 1:38 Stunden zu.

Nur noch Paolini im Weg

Swiateks letzte Gegnerin auf dem Weg zu ihrem 11. Titel auf WTA-1000-Stufe ist Jasmine Paolini. Die Weltnummer 9 aus Italien setzte sich in ihrem Halbfinal mit 6:3, 6:7 (2:7), 6:3 gegen die Russin Veronika Kudermetowa (WTA 36), die ihrerseits in der 2. Runde Belinda Bencic ausgeschaltet hatte, durch.

Paolini steht zum 3. Mal in ihrer Karriere in einem WTA-1000-Final. Die ersten beiden Endspiele in Dubai (2024) und Rom (2025) konnte sie gewinnen.

