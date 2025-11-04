Die Belarussin schlägt Jessica Pegula an den WTA Finals in 3 Sätzen, die Italienerin verliert gegen Coco Gauff.

Legende: Die Halbfinals sind in Reichweite für Aryna Sabalenka. imago images/Anadolu Agency

Die Weltranglisten-Erste Aryna Sabalenka hat bei den WTA Finals in Riad einen weiteren Schritt Richtung Halbfinals gemacht. Die Belarussin gewann auch ihr zweites Spiel in der «Steffi-Graf-Gruppe». Für das 6:4, 2:6, 6:3 gegen die US-Amerikanerin Jessica Pegula benötigte sie 2:04 Stunden.

Zum vorzeitigen Einzug in die Runde der letzten Vier hätte Sabalenka allerdings abermals ohne Satzverlust bleiben müssen. Zum Auftakt hatte die US-Open-Siegerin Jasmine Paolini (Italien) mit 6:3, 6:1 abgefertigt.

Paolini kassierte derweil am Dienstag gegen Titelverteidigerin Coco Gauff (USA) ein 3:6, 2:6 und ist bei dem mit 15,5 Millionen Dollar dotierten Jahresabschlussturnier ausgeschieden.

Gauff und Pegula noch mit Chance

Gauff spielt am Donnerstag zum Abschluss gegen Sabalenka und muss diese wohl schlagen, um im Turnier zu bleiben. Auch Pegula (gegen Paolini) kann noch aufs Weiterkommen hoffen. Dieses hatte in der «Serena-Williams-Gruppe» am Montag die Kasachin Jelena Rybakina als erste Spielerin perfekt gemacht.

