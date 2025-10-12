Im Final zwischen den beiden Amerikanerinnen Coco Gauff und Jessica Pegula setzt sich die Weltnummer 3 durch.

Legende: Siegerin links, Runner-up rechts Coco Gauff und Jessica Pegula. Reuters/Action Images

Die Siegerin beim letzten WTA-1000-Turnier der Saison im chinesischen Wuhan heisst Coco Gauff. Die Amerikanerin (WTA 3) setzte sich im Endspiel gegen ihre Landsfrau Jessica Pegula (WTA 6) in 102 Minuten mit 6:4, 7:5 durch. Pegula hatte am Tag zuvor die Weltnummer 1 Aryna Sabalenka (BLR) dank eines Erfolgs im Tiebreak des Entscheidungssatzes eliminiert.

Der 2. Satz zwischen Gauff und Pegula entwickelte sich zu einem regelrechten Break-Festival. Pegula führte mit Doppelbreak 3:0 und später 5:3, doch Gauff kam wieder heran und ging ihrerseits 6:5 in Führung. Mit dem insgesamt 7. Servicedurchbruch in diesem Umgang machte Gauff schliesslich mit ihrem 1. Matchball alles klar.

2. Turniersieg in diesem Jahr

Für Gauff ist es der 1. Turniersieg seit ihrem Triumph bei den diesjährigen French Open in Paris. Dazwischen hatte die 21-jährige Amerikanerin mit ihrer Form zu kämpfen und schied unter anderem in Wimbledon in der Startrunde aus. Bei den US Open in New York scheiterte sie in den Achtelfinals.

Resultate