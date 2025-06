Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Verlängertes Wochenende! Zeit, sich es mit der ganzen Familie gemütlich zu machen und einen Film zu schauen. Das sind unsere Tipps auf Play SRF.

1. Die sieben Zwerge – ein bisschen anders

Die böse Königin ist gestürzt, Schneewittchen sitzt nun auf dem Thron. Also ist alles gut im Märchenland? Nein, denn das Rumpelstilzchen ist hinter dem Sohn von Schneewittchen her. Der Bösewicht kann nur gestoppt werden, wenn jemand seinen Namen errät. Zwerg Bubi weiss den Namen zwar schon, aber da niemand auf ihn hören möchte, beginnt eine abenteuerliche Reise in die Stadt jenseits des Waldes.

7 Zwerge – Der Wald ist nicht genug Box aufklappen Box zuklappen Dauer: 95 Minuten

Verfügbarkeit: Bis 7. Juli 2025 auf Play SRF.

2. «Lionel» – fantastischer Abenteuer-Film

In seiner schneebedeckten Tessiner Heimat erhält der elfjährige Lionel von einem majestätischen Löwen den Auftrag, ihn aus seiner Gefangenschaft im Zoo zu befreien und ihm die Rückkehr in die afrikanische Wildnis zu ermöglichen.

Lionel Box aufklappen Box zuklappen Dauer: 86 Minuten

Verfügbarkeit: Bis 11. Juni 2025 auf Play SRF.

3. «Der geheime Garten» – Fantasyfilm

Die wilde, zehnjährige Mary Lennox führt ihr Leben im fernen Indien. Ihre Eltern schenken ihr kaum Aufmerksamkeit oder Zeit. Nach dem Tod ihrer Eltern wird sie zu ihrem Verwandten Lord Archibald Craven nach England gebracht, wo sie auf dessen entlegenen Anwesen inmitten der rauen Yorkshire-Landschaft ihr neues Zuhause finden soll.

Der geheime Garten Box aufklappen Box zuklappen Dauer: 100 Minuten

Verfügbarkeit: Bis 8. Juli 2025 auf Play SRF.

4. «Heidi» – der Klassiker

Mitte des 19. Jahrhundert verlässt die kleine Heidi die vertraute Bergwelt ihres geliebten Grossvaters und findet sich in der vornehmen Gesellschaft Frankfurts wieder. Rollstuhlfahrerin Clara kommt aus einer wohlhabenden Familie und sehnt sich nach einer Freundin. Zwischen den zwei so verschiedenen Kindern entwickelt sich eine innige Freundschaft. Doch Heidi hat Heimweh nach den Bergen.

Heidi Box aufklappen Box zuklappen Dauer: 111 Minuten

Verfügbarkeit: Ab 8. Juni 2025 (22 Uhr) bis 15. Juni 2025 auf Play SRF.

5. «Der kleine Nick» – Animationsfilm

Der Zeichner Jean-Jacques Sempé liess sich in den 50er-Jahren in Paris von seinem Freund René Goscinny dazu überreden, eine seiner Zeichnungen auszuarbeiten: Die eines sehr vergnügten Jungen, den sie Nicolas tauften. Er wurde zum Protagonisten unzähliger Geschichten und zu einer Ikone der französischsprachigen Literatur.