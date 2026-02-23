Die Schweizer Skicracks fahren stärker denn je. Ein wesentlicher Faktor dieser Erfolgsstory ist Speed-Chefcoach Reto Nydegger.

«Wenn die wüssten, dass wir gar nicht auf das hören, was du uns erzählst», scherzt Marco Odermatt. Seine Worte gelten Reto Nydegger. Der 51-jährige Berner arbeitet seit 2019 als Speed-Coach der Schweizer Skiprofis.

Odermatts Spruch bei der Besichtigung der Lauberhorn-Abfahrt zeigt, wie gelöst die Stimmung im Schweizer Team ist. Und noch nie war ein helvetisches Speed-Team erfolgreicher als jenes von Nydegger.

Zusammenhalt im Einzelkampf

«Team» ist dabei das zentrale Schlagwort. Spitzenfahrer Aleksander Aamodt Kilde wurde früher von Nydegger trainiert. Der Norweger erklärt: «Wie entscheidend das Teamwork ist, hat Reto bei uns gelernt.»

In erster Linie ist der Schweizer Speed-Coach aber ein minutiöser Arbeiter. Egal ob Linienwahl, Timing oder Körperposition – es sind oft nur kleine Details, die über Mittelmass oder Weltklasse entscheiden.

Die Macht der Bilder

Das wichtigste Werkzeug ist die Video-Analyse. Nydegger sagt: «Nur was wir im Bild zeigen können, überzeugt die Fahrer wirklich von unseren Ratschlägen.»

Im direkten Vergleich von Soll- und Ist-Zustand lassen sich Fehler erkennen und gezielt korrigieren. Im Ergebnis führt das zu effizienterem Training, mehr Konstanz und höherer Sicherheit.

Irdisch, nicht himmlisch

Der bescheidene Nydegger stellt nie sich selbst ins Zentrum: «Die ganze Struktur im Verband funktioniert einfach von oben bis unten momentan sehr gut.»

Die heutigen Erfolge wertet er als Früchte der vergangenen Jahre: «Das kommt nicht einfach so vom Himmel runter.»

Auch Spass muss sein

Das filmische Porträt des Speed-Chefs zeigt, dass er die gesamte Klaviatur des Coachings beherrscht. Dazu gehören auch heitere Momente im Sommertraining auf einer Wasserschanze.

Fingerspitzengefühl beweist Nydegger bei Arnaud Boisset. Der Romand sucht nach schlechtem Training die Schuld beim Material. Doch sein Coach ist überzeugt: «Das ist reine Kopfsache. Es geht jetzt mehr darum, Arnaud bei Laune zu halten, damit er nicht verzagt.»

DOK Speed-Coach Reto Nydegger − Auf Kurs mit Marco Odermatt & Co. Video auf Play SRF anschauen Jetzt streamen

Der Film «Speed-Coach Reto Nydegger − Auf Kurs mit Marco Odermatt & Co.» gewährt exklusive Einblicke in die Saison- und Rennvorbereitung des Schweizer Speed-Teams. Nydeggers Handschrift ist deutlich erkennbar. Wo früher oft Neid und Missgunst die Stimmung trübte, etablierte er einen herausragenden Teamgeist, der seinesgleichen sucht.