Vom Swinger-Paar bis hin zur Thriller-Perle: Diese Highlights laufen im September im SRF-Stream.

1. Operation Ausland

Schönheitsoperationen in Istanbul, psychische Gesundheit auf Mallorca und Altenpflege in Thailand: drei Gesundheitshotspots. Tiefere Kosten oder kürzere Wartezeiten: Der Markt für Medizintourismus wächst stetig. Lohnt sich der Gang ins Ausland?

Puls Operation Ausland: Unters Messer in die Türkei Laufzeit 34 Minuten 34 Sekunden. Video auf Play SRF anschauen Jetzt streamen

«Puls – Operation Ausland» auf einen Blick Box aufklappen Box zuklappen Genre: Reportage-Reihe

Folgen: 3

Ansehen auf Play SRF

2. Vom Swinger-Paar zur Wrestlerin

Reporter Donat Hofer reist im Oldtimer durch die Schweiz und kommt überall, oft spontan, mit Menschen ins Gespräch. Zum Beispiel trifft er Regula und Ueli, die in einer offenen Ehe als Swinger leben. Die Begegnungen sind sehr unterschiedlich, aber immer authentisch und berührend.

Donat auf Achse Von Sex, Angelverboten und der Liebe im Alter Laufzeit 31 Minuten 52 Sekunden. Video auf Play SRF anschauen Jetzt streamen

«Donat auf Achse» auf einen Blick Box aufklappen Box zuklappen Genre: Reportage-Reihe

Folgen: 12 Folgen in der neuen, 2. Staffel

Ansehen auf Play SRF

3. Zehn Laien in einer Survival-Show

Sieben Tage lang kämpfen sich drei Teams durch die raue Wildnis im Emmental. Nix mit Glamping, Handy, Strom oder fliessend Wasser. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erleben einen Albtraumstart: Kaum angekommen, werden sie von einem schweren Unwetter überrascht – die erste Nacht ohne Schutz und mit minimaler Ausrüstung wird zur ultimativen Belastungsprobe.

SRF bi de Lüt – Abenteuer Wildnis Herausforderung in der Schweizer Wildnis: Die härteste Nacht des Lebens Staffel 3 Episode 1. Laufzeit 44 Minuten 27 Sekunden. Video auf Play SRF anschauen Jetzt streamen

«SRF bi de Lüt – Abenteuer Wildnis» auf einen Blick Box aufklappen Box zuklappen Genre: Reality-/Survivalshow

Folgen: 5 Folgen in der neuen, 3. Staffel

Ansehen auf Play SRF

4. Angelockt und abgezockt

Der Wohnungsmangel in Städten und Agglomerationen ist ein lukratives Geschäft für Abzocker im Internet. Sie schalten auf vielen Schweizer Immobilienportalen Fake-Inserate mit Mietwohnungen, die es gar nicht gibt. Wer steckt hinter diesen Scams?

Impact Investigativ Immobilien-Scam – Wer steckt hinter den Fake-Inseraten? Laufzeit 19 Minuten 35 Sekunden. Video auf Play SRF anschauen Jetzt streamen

«Impact Investigativ» auf einen Blick Box aufklappen Box zuklappen Genre: Reportage

Ansehen auf Play SRF

5. The Deal

In einem Luxushotel in Genf treffen sich Vertreter der USA und des Iran zu heiklen Gesprächen, da der Iran verdächtigt wird, heimlich Atomwaffenprogramme voranzutreiben. Eine Schweizer Diplomatin übernimmt die Vermittlung und gerät dabei in ein Spannungsfeld aus Politik, Liebe und Gefahr.

«The Deal» auf einen Blick Box aufklappen Box zuklappen Genre: Thriller-Serie

Folgen: 6

Verfügbar ab dem 10. September auf Play SRF



6. Jan Fitze wird in Europa ausgesetzt

Und das gleich viermal. Was wie ein Albtraum klingt, ist eine unterhaltsame Fernsehshow. Moderator Jan Fitze muss mit nur 100 Franken Sackgeld, ohne Handy und einer Woche Zeit den Weg zurück nach Zürich finden. Nichts ist geplant, alles ist möglich.

Einfach Retour Vom Ferienparadies Brač zur Ski-WM Staffel 2 Episode 1. Laufzeit 44 Minuten 22 Sekunden. Video auf Play SRF anschauen Jetzt streamen

«Einfach Retour» auf einen Blick Box aufklappen Box zuklappen Genre: Unterhaltungssendung

Folgen: 4 Folgen in der neuen, zweiten Staffel

Ansehen auf Play SRF

7. Wohin mit der Stofflawine?

100'000 Tonnen: In der Schweiz fallen immer mehr und zunehmend minderwertige Altkleider an, deren Sammlung sich kaum mehr lohnt. Wie zum Beispiel in Ghana, wo Berge von Altkleidern die Stände verschmutzen. Was gehört in die Kleidersammlung und was passiert mit unseren alten Kleidern? «Kassensturz» hat sich erkundigt.

Kassensturz Textilrecycling statt Kleiderfriedhof Laufzeit 33 Minuten 50 Sekunden. Video auf Play SRF anschauen Jetzt streamen

«Kassensturz» auf einen Blick Box aufklappen Box zuklappen Genre: Reportage

Ansehen auf Play SRF

8. Eine Bauernfamilie bangt um ihre Heimat

Seit Jahren ist das Schweizer Bergdorf Brienz GR von einem Bergsturz und einem rutschenden Untergrund bedroht. Reporter Simon Stoller begleitet seit über sechs Jahren die Bauernfamilie Bonifazis. Anfang Mai 2019 erfahren diese, dass ihrem Dorf die Evakuierung droht. Seitdem erleben die Bonifazis eine emotionale Achterbahnfahrt.

Reporter Bergsturz in Brienz – Eine Bauernfamilie bangt um ihre Heimat Laufzeit 33 Minuten 20 Sekunden. Video auf Play SRF anschauen Jetzt streamen

«Reporter» auf einen Blick Box aufklappen Box zuklappen Genre: Reportage

Ansehen auf Play SRF

9. Was hinter niederländischen Wohnungstüren steckt

Viola Tami und Jan Fitze reisen mit ihrem auffälligen Büssli durch die Niederlande und erkunden die ausgefallensten Häuser des Landes. Sie besuchen zum Beispiel eine bewohnte Kirche, in der es angeblich spuken soll und ein Schloss, das niemals fertig wird. Ebenfalls ein Muss für die «Ding Dong»-Crew: ein Halt im Dorf «Dongen».

«Ding Dong Spezial – Niederlande » auf einen Blick Box aufklappen Box zuklappen Genre: Unterhaltungssendung

Verfügbar ab heute auf Play SRF.

