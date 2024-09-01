Vom Swinger-Paar bis hin zur Thriller-Perle: Diese Highlights laufen im September im SRF-Stream.
1. Operation Ausland
Schönheitsoperationen in Istanbul, psychische Gesundheit auf Mallorca und Altenpflege in Thailand: drei Gesundheitshotspots. Tiefere Kosten oder kürzere Wartezeiten: Der Markt für Medizintourismus wächst stetig. Lohnt sich der Gang ins Ausland?
«Puls – Operation Ausland» auf einen Blick
Genre: Reportage-Reihe
Folgen: 3
2. Vom Swinger-Paar zur Wrestlerin
Reporter Donat Hofer reist im Oldtimer durch die Schweiz und kommt überall, oft spontan, mit Menschen ins Gespräch. Zum Beispiel trifft er Regula und Ueli, die in einer offenen Ehe als Swinger leben. Die Begegnungen sind sehr unterschiedlich, aber immer authentisch und berührend.
«Donat auf Achse» auf einen Blick
Genre: Reportage-Reihe
Folgen: 12 Folgen in der neuen, 2. Staffel
3. Zehn Laien in einer Survival-Show
Sieben Tage lang kämpfen sich drei Teams durch die raue Wildnis im Emmental. Nix mit Glamping, Handy, Strom oder fliessend Wasser. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erleben einen Albtraumstart: Kaum angekommen, werden sie von einem schweren Unwetter überrascht – die erste Nacht ohne Schutz und mit minimaler Ausrüstung wird zur ultimativen Belastungsprobe.
«SRF bi de Lüt – Abenteuer Wildnis» auf einen Blick
Genre: Reality-/Survivalshow
Folgen: 5 Folgen in der neuen, 3. Staffel
4. Angelockt und abgezockt
Der Wohnungsmangel in Städten und Agglomerationen ist ein lukratives Geschäft für Abzocker im Internet. Sie schalten auf vielen Schweizer Immobilienportalen Fake-Inserate mit Mietwohnungen, die es gar nicht gibt. Wer steckt hinter diesen Scams?
«Impact Investigativ» auf einen Blick
5. The Deal
In einem Luxushotel in Genf treffen sich Vertreter der USA und des Iran zu heiklen Gesprächen, da der Iran verdächtigt wird, heimlich Atomwaffenprogramme voranzutreiben. Eine Schweizer Diplomatin übernimmt die Vermittlung und gerät dabei in ein Spannungsfeld aus Politik, Liebe und Gefahr.
«The Deal» auf einen Blick
Genre: Thriller-Serie
Folgen: 6
Verfügbar ab dem 10. September auf Play SRF
6. Jan Fitze wird in Europa ausgesetzt
Und das gleich viermal. Was wie ein Albtraum klingt, ist eine unterhaltsame Fernsehshow. Moderator Jan Fitze muss mit nur 100 Franken Sackgeld, ohne Handy und einer Woche Zeit den Weg zurück nach Zürich finden. Nichts ist geplant, alles ist möglich.
«Einfach Retour» auf einen Blick
Genre: Unterhaltungssendung
Folgen: 4 Folgen in der neuen, zweiten Staffel
7. Wohin mit der Stofflawine?
100'000 Tonnen: In der Schweiz fallen immer mehr und zunehmend minderwertige Altkleider an, deren Sammlung sich kaum mehr lohnt. Wie zum Beispiel in Ghana, wo Berge von Altkleidern die Stände verschmutzen. Was gehört in die Kleidersammlung und was passiert mit unseren alten Kleidern? «Kassensturz» hat sich erkundigt.
«Kassensturz» auf einen Blick
8. Eine Bauernfamilie bangt um ihre Heimat
Seit Jahren ist das Schweizer Bergdorf Brienz GR von einem Bergsturz und einem rutschenden Untergrund bedroht. Reporter Simon Stoller begleitet seit über sechs Jahren die Bauernfamilie Bonifazis. Anfang Mai 2019 erfahren diese, dass ihrem Dorf die Evakuierung droht. Seitdem erleben die Bonifazis eine emotionale Achterbahnfahrt.
«Reporter» auf einen Blick
9. Was hinter niederländischen Wohnungstüren steckt
Viola Tami und Jan Fitze reisen mit ihrem auffälligen Büssli durch die Niederlande und erkunden die ausgefallensten Häuser des Landes. Sie besuchen zum Beispiel eine bewohnte Kirche, in der es angeblich spuken soll und ein Schloss, das niemals fertig wird. Ebenfalls ein Muss für die «Ding Dong»-Crew: ein Halt im Dorf «Dongen».
«Ding Dong Spezial – Niederlande » auf einen Blick
Genre: Unterhaltungssendung
Verfügbar ab heute auf Play SRF.