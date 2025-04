Fünf Schweizer Unterhaltungsshows entspannt auf Play SRF streamen, ohne das Haus zu verlassen (oder die Couch zu verlassen, weil… wer tut das schon?).

1. «Ding Dong»

Viola Tami und Redaktor Jan Fitze machen sich auf, die schrägsten Häuser der Schweiz zu entdecken. Viola ist dabei so ahnungslos wie ein Tourist in einem Schweizer Käseladen – sie weiss nicht, wo sie landet. Aber hey, Überraschung ist ja bekanntlich die Würze des Lebens! Also, mit einem entschlossenen «Ding Dong!» drückt sie an jeder Klingel, als wäre es der Türöffner zu einem neuen Abenteuer oder einem Horrorfilm. Was hinter den Türen lauert? Wir werden sehen!

Auf einen Blick Box aufklappen Box zuklappen Genre: Unterhaltung

Folgen: 8 Staffeln à je 4-6 Folgen

Ansehen auf Play SRF

2. «Game of Switzerland»

Vier Kandidatenpaare stürzen sich in ein episches Abenteuer – eine dreitägige Schnitzeljagd durch die Schweiz, vorbei an den schönsten Sehenswürdigkeiten des Landes, auf der Jagd nach einem satten Hauptgewinn von mehreren 10’000 Franken. Wer hier gewinnt, kann nicht nur die Alpen überblicken, sondern auch ordentlich absahnen. Moderiert wird das Ganze von Jonny Fischer, der mit seinem Humor und Sprachwitz nicht nur die Schweiz, sondern auch die Nerven der Kandidaten auf die Probe stellt.

Auf einen Blick Box aufklappen Box zuklappen Genre: Game-Show

Folgen: 7 Staffeln à je 3-4 Folgen

Ansehen auf Play SRF

3. «Zwei Reisen»

«Zwei Reisen» ist das Abenteuer, das Moderatorin Mira Weingart und Comedian Jonny Fischer auf völlig gegensätzliche, unbekannte Planeten schickt – äh, Regionen natürlich. Mira zieht es in die Wildnis von Sambia und Alaska, während Jonny sich in die eisige Schönheit von Lappland und der Weite der Mongolei stürzt. Und weil’s ja nicht nur ums Reisen geht, haben beide ihre persönliche Bucket-List im Gepäck – denn wenn man schon ins Ungewisse reist, will man ja wenigstens noch ein paar To-Do's abhaken, bevor der Yeti einen erwischt.

Auf einen Blick Box aufklappen Box zuklappen Genre: Reisesendung / Unterhaltung

Folgen: 4

Ansehen auf Play SRF

4. «Alone Together»

Weit weg von Handys und der täglichen Routine landen vier frischgebackene Paare auf einer idyllischen Insel in Schweden. Ihr Ziel? Herausfinden, ob ihr Partner tatsächlich mehr ist als ein hübsches Erscheinungsbild. Die romantische Kulisse könnte nicht besser sein – ob die Liebe hier wächst oder ob sie nach dem ersten „Kaffeekränzchen“ schon wieder in den Fluten versinkt, bleibt abzuwarten.

Auf einen Blick Box aufklappen Box zuklappen Genre: Reality-TV

Folgen: 6

Ansehen auf Play SRF

5. «Champion der Champions»

Weltmeister, Olympiasieger und Leute, die wissen, wie man auf dem Podest steht, treten in verschiedenen Disziplinen gegeneinander an. Es ist der Wettkampf der Legenden – sieben ehemalige Schweizer Sportstars, die so viele Medaillen haben, dass ihre Regale unter dem Gewicht zusammenbrechen könnten. Wer wird am Ende der «Champion der Champions»?

Auf einen Blick Box aufklappen Box zuklappen Genre: Unterhaltung

Folgen: 6

Ansehen auf Play SRF

