Am 28. Juni 2025 verzauberte Carlos Santana das Hallenstadion in Zürich mit seinen feurigen Gitarrenrhythmen. Im Publikum des Latin-Rock-Künstlers sassen mit bester Sicht auf die Bühne Ehrengäste von Radio SRF 1. Sie gewannen nebst dem Konzertticket auch ein spannendes Rundum-Programm für den Abend.

Die Ehrengäste sicherten sich im Vorfeld dank ihrem Verlosungsglück die Teilnahme am unvergesslichen Abend mit Radio SRF 1 und Carlos Santana. Bereits vor dem Konzertbesuch startete für sie das Programm: In der Radio Hall im Leutschenbach erwartete sie Radio SRF 1-Moderatorin Monika Buser und zeigte ihnen die Welt der Radioproduktion hinter den Kulissen. Während einer Führung durch die Radiostudios und eines Besuchs in der Senderegie erhielten die Gewinnerinnen und Gewinner einen Einblick, wie die Inhalte ihres Lieblingsradios entstehen. Nach einem gemeinsamen Apéro bei SRF ging es dann mit dem Shuttle direkt ins Hallenstadion.

Santanas Gitarrenklänge von der Lounge aus geniessen

Im Hallenstadion warteten beste Plätze auf die Ehrengäste. Von der exklusiven Lounge aus konnten sie das Konzert von Carlos Santana verfolgen und zu seinen Hits tanzen. Ein einmaliger Abend, den die Ehrengäste in vollen Zügen genossen.