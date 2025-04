Ein Spektakel für alle Nachteulen – am 21. März 2025 fand die Museumsnacht Bern statt und diverse Museen verlängerten die Öffnungszeiten bis in die Nacht hinein. Mit dabei: das SRF-Studio in Bern. SRF gewährte einen exklusiven Einblick hinter die Kulissen und zeigte, wie Audioinhalte live entstehen.

Zum 100-jährigen Jubiläum der SRG Bern Freiburg Wallis öffnete das Studio in Bern als eine von 42 Gastinstitutionen an der Museumsnacht seine Tore. Von 18.00 bis 02.00 Uhr kamen die Besucherinnen und Besucher in den Genuss von Live-Bühnenprogrammen, interaktiven Führungen und Workshops. Alle Programmpunkte verfolgten das Ziel, den Gästen einen spannenden Einblick in die Audiowelt zu gewähren. Und das Interesse war riesig: Vor dem SRF-Studio bildete sich eine lange Schlange, als die Gäste auf den Einlass warteten.

Legende: Während der Museumsnacht strömten viele Besucherinnen und Besucher zum SRF-Studio Bern. Sie alle wollten live miterleben, wie Audioinhalte bei SRF entstehen. SRF

Vier SRF-Formate live auf der Bühne

Die Live-Bühnenprogramme waren für das Publikum ein grosses Highlight: Sie konnten sich zwischen einer Livesendung vom «Tagesgespräch», von «Input», «Zytlupe» oder des «Female Music Special» entscheiden.

Das Team vom «Tagesgespräch» begrüsste den Berner Künstler Jürg Halter auf der Bühne und diskutierte mit ihm seine Werke sowie die Inspiration dahinter. Jürg Halter ist Spoken Word Artist, Musiker, Autor und bildender Künstler in Einem. Halter begeisterte das Publikum mit einem interaktiven Poetry-Slam: Sie nannten drei Begriffe, die er gleich mit einbaute.

Im Input» wagten die Gäste mit Thomas Reber einen Blick ins menschliche Gehirn. Was sind Erinnerungen eigentlich und was bilden wir uns nur ein? Ein spannendes Experiment rund um diese Frage wurde am Ende der Sendung aufgelöst und sorgte für Erstaunen und Applaus.

In der Satire-Sendung «Zytlupe» sorgte Lisa Christ für herzhafte Lacher und eine lockere Atmosphäre im Publikum. Sie analysierte die aktuelle Politwoche mit treffenden Pointen und humorvollen Einlagen, wofür sie viel Applaus erntete.

Beim Livekonzert des «Female Music Special» lieferten die Berner Künstlerinnen Dana und Soukey ein unvergessliches Musikerlebnis voller Energie und Leidenschaft. Ihre unverwechselbaren Stimmen verzauberten die Gäste.

In die Rolle eines Hörspielcharakters schlüpfen

Im SRF Kids Hörspiel-Workshop konnten die Gäste an der Museumsnacht nicht nur hautnah miterleben, wie ein Hörspiel entsteht, sie wurden gleich selbst Teil der Geschichte. In der Rolle als Polizist, Mutter oder auch Marronimann tauchten sie in eine fiktive Geschichte ein. Die Schauspielerin Fabienne Hadorn übernahm dabei die Aufgabe der Erzählerin. Im Anschluss an die Aufnahme kreierten die Besucher:innen mit dem Audiotechniker die Hintergrundgeräusche für die Geschichte.

Zeitreise in die Vergangenheit und Gegenwart

Auch das SRF-Archiv war live vor Ort und bot dem Publikum gleich mehrere Posten, um hinter die Kulissen zu blicken. Während einer interaktiven Führung spürten die Besucherinnen und Besucher verborgene Schätze im Archiv auf und reisten im Audio-Quiz durch 100 Jahre Zeitgeschichte. Expert:innen zeigten den Gästen zudem, wie sie Bilder auf ihre Echtheit prüfen können.

So entsteht eine Radiosendung

Der letzte Programmpunkt im SRF-Studio Bern liess die Besucherinnen und Besucher in die Radiowelt eintauchen. Sie konnten live mitverfolgen, wie Radiosendungen der zwei beliebten Formate «Echo der Zeit» und «Regionaljournal Bern Freiburg Wallis» entstehen. Zudem konnten sie sich im Speed-Dating mit Journalist:innen austauschen und die Stimmen hinter dem Radiomikrofon persönlich kennenlernen. Auch für gute Musik war gesorgt: Im Nachtexpress nahm Krispin Zimmermann Songwünsche entgegen.

SRF an der Museumsnacht Bern 2025

Die Besucherinnen und Besucher strömten ab 18.00 Uhr zum SRF-Studio in Bern.

Auf die Gäste wartete ein bunter Strauss an Programmpunkten. Alle mit dem Ziel, einen Einblick in die Audiowelt von SRF zu gewähren.

Das «Tagesgespräch» begrüsste den Spoken Word Artist, Musiker, Autor und bildenden Künstler Jürg Halter auf der Bühne.

«Input» ging der Frage nach, was Erinnerungen eigentlich sind.

Beim Livekonzert des «Female Music Special» standen Dana…

… und Soukey auf der Bühne und verzauberten das Publikum mit ihren unverwechselbaren Stimmen.

Auch ein Blick hinter die Kulissen des Archivs von SRF war an der Museumsnacht möglich.

Bei einer interaktiven Führung lernten die Besucherinnen und Besucher das Radio-Handwerk kennen.