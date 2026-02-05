Am 23. Januar 2026 fand die Museumsnacht in Basel statt. SRF war als Gastinstitution mit dabei.

Die 25. Ausgabe der Museumsnacht in Basel sorgte für einen neuen Besucherrekord. Anlässlich des 100-jährigen Jubiläums der SRG Region Basel war auch SRF als Gastinstitution mit dabei und machte die Audio-Welt von SRF erlebbar.

Der Event ist für Nachteulen und Museumsliebhaber ein wahres Highlight: An der Museumsnacht Basel verlängern die Museen ihre Öffnungszeiten bis tief in die Nacht und zeigen die kulturelle Vielfalt der Stadt zur späten Stunde. Mit dabei war auch SRF und liess die Gäste unter dem Moto «Mein SRF live» in ihre Audio-Welt eintauchen.

Was darf es sein? Live-Programme oder Silent Disco

Auf dem Münsterplatz erwarteten die Besucherinnen und Besucher gleich drei Bühnenprogramme zu unterschiedlichen Zeiten. So konnten sie sich je eine Folge von «Input»,«Female Music Special» oder «Dini Mundart» anhören. Im Anschluss kamen Tanzwillige auf ihre Kosten: 557 Personen tanzten zur Musik von DJ Ape Smile oder zu den eigenen Musikwünschen in der Silent Disco und verliehen dem historischen Platz eine lebendige Atmosphäre. Die eigenen Musikwünsche konnten im «Nachtexpress» per Telefon oder Online-Formular eingereicht werden. Um diese zu hören, musste lediglich der Kanal des Kopfhörers hin zum «Nachtexpress» gewechselt werden.

Führung zu spannenden Radio-Orten

Nebst den Bühnenprogrammen und der Disco bot SRF Führungen an. Dabei wurden jene Orte besucht, die das Radioschaffen von SRF oder Basler Geschichte erlebbar machen. Als Tour-Guides waren bekannte SRF-Persönlichkeiten im Einsatz. So war die Führung mit Jeff Baltermia (SRF-Sport-Moderator) und Fabian Frei (SRF-Fussball-Experte) zum legendären Balkon, auf dem der FC Basel seinen Titel feierte, den ganzen Abend ausgebucht. Doch auch die Führungen rund um die Frauenstimmrechts-Strassenumfrage von Heidi Abel aus dem Jahr 1963 mit Laura Baldini (Regionaljournal Basel) oder zu den Hintergründen der einmaligen Volksabstimmung zum «Picasso-Wunder» mit Rajan Autze (Leiter Publizistik Kultur SRF a. i.) stiessen auf grosses Interesse.

Eindrücke von «Mein SRF live» an der Museumsnacht

Wie spricht Basel heute? «Dini Mundart» ging der Frage nach, wie junge Generationen, Traditionen und Fasnacht den Basler Dialekt prägen.

Im «Input» drehte sich alles um den Generationen-Gap im Berufsalltag und darum, wie wir diesen überbrücken.

Im «Female Music Special» sprach die Sängerin Miss C-Line darüber, wie aus einem Traum eine Musikkarriere wird. SRF-Virus-Host Mira Weingart führte durch das Format.

«Dini Mundart» und «Input» erlebten die Gäste im Silent-Entertainment-Stil mit Kopfhörern, während das «Female Music Special» über Lautsprecher lief.

In der Silent Disco sorgte DJ Ape Smile für grossen Ansturm – über 550 Personen tanzten zu seiner Musik und der vom «Nachtexpress».

Beim Coffee Bike konnten sich die Besucherinnen und Besucher mit den Mitarbeitenden von SRF und der SRG Region Basel austauschen und sich mit einem heissen Getränk aufwärmen.

Auch der SRF-Interaktionswürfel wurde rege genutzt: Rund 640 Gäste schossen hier ein Erinnerungsfoto.

Während des Anlasses fungierte das Coffee Bike als zentraler Treffpunkt für den Publikumsdialog – hier konnten sich die Gäste mit den Mitarbeitenden von SRF und der SRG Region Basel austauschen. Zudem hielten die heissen Getränke die Besucherinnen und Besucher bei kalter Temperatur warm.