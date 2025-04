SRF-Unternehmensbroschüre «Ein Medienangebot für alle»

SRF in Kürze erklärt - Unternehmensbroschüre «Ein Medienangebot für alle»

Was bringt SRF den Menschen in der Deutschschweiz? Unsere Broschüre umreisst den Service public – in aller Kürze. Information, Kultur, Sport, Unterhaltung. Radio, TV, Online. Was kennen Sie schon? Was ist neu? Gehen Sie mit uns auf Entdeckungsreise.