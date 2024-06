SRF ist ein Medienhaus für alle. Deshalb untertitelt SRF mehr als 80 Prozent der Fernsehzeit – und erleichtert damit Menschen mit Hörbehinderung die Teilhabe am TV-Angebot.

SRF untertitelt etwa 82 Prozent der Fernsehzeit – im Jahr 2023 waren dies 20'218 Stunden. Und SRF will den Anteil noch erhöhen: Bis 2027 sollen alle im Fernsehen ausgestrahlten redaktionellen Sendungen untertitelt werden.

Im Angebot

Dazu gehören auf SRF 1 sämtliche Sendungen zwischen 18 und 22.30 Uhr sowie folgende Spätsendungen: «ECO Talk», «Club», «Kulturplatz», «Arena» und «Gredig direkt». Hinzu kommen täglich die «Tagesschau am Mittag», «Sternstunde Philosophie» und «Sternstunde Religion» am Sonntagmorgen, «SRF Kids News» am Samstag, alle Spielfilme Freitag- und Samstagnacht und alle Dokumentarfilme sonntags.

Auf SRF zwei werden alle Sendungen von 18 bis 21.30 Uhr untertitelt, dazu der gesamte Live-Sport von 8 bis 24 Uhr sowie alle Spielfilme Freitag- und Samstagnacht. Nach Möglichkeit werden auch Spielfilme und Serien ausserhalb der genannten Zeiten mit Untertiteln angeboten.

Zudem bietet SRF alle Live-Sendungen, sofern diese von besonderem politischen oder gesellschaftlichen Interesse sind, mit Untertiteln an. Dazu gehören etwa die Medienkonferenzen des Bundesrats.

Legende: Die Hauptausgabe der «Tagesschau» gibt's auch mit Untertiteln. SRF

Auf Play SRF sowie via Play SRF App lassen sich Untertitel in den genannten Angeboten ebenfalls zuschalten.

