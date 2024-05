Dienstag, 4. Juni 2024

SRF-Studio Zürich Leutschenbach, Radio Hall



Flyer zu den Aktionstagen

Bei der Aktion «Barrierefreiheit in den Medien: Wie funktioniert das?» für die Aktionstage Behindertenrechte in Zürich Leutschenbach wird aufgezeigt, was barrierefreie Medien umfasst und wie sie entstehen.



Diverse Informations- und Mitmachstände bieten Besucherinnen und Besucher die Möglichkeit, in die Rolle von Gebärdensprachübersetzer:innen, Respeaker:innen und Audiodeskripteur:innen zu schlüpfen und sich selbst darin auszuprobieren.

