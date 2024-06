Audiodeskriptionen, auch als Hörfilme bekannt, bieten dem Publikum in den Dialogpausen eines audiovisuellen Inhalts eine akustische Beschreibung. Dies erleichtert Menschen mit Sehbehinderung den Zugang zum medialen Angebot von SRF.

838 Stunden Hörfilme hat SRF 2023 ausgestrahlt

Im Jahr 2023 hat SRF 368 Stunden selbst mit Audiodeskription produziert, 470 Stunden wurden eingekauft oder eingetauscht. Dank Kooperation und Tausch mit Medienproduzierenden in deutschsprachigen Nachbarländern kann SRF eine breite Auswahl an Hörfilmen anbieten. Auf Wunsch des Publikums audiodeskribiert SRF Sendungen, die in Mundart gesprochen sind, in Mundart.

Beispiele mit Audiodeskription

Schliessen 15:08 Video «Emma lügt» (Staffel 1, Folge 1) Aus Emma lügt mit Audiodeskription vom 11.09.2022. abspielen. Laufzeit 15 Minuten 8 Sekunden. 01:32:46 Video «Dok»: Rega 1414 – Der Film Aus DOK mit Audiodeskription vom 01.01.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 32 Sekunden. 36:01 Video «Samschtig-Jass»-Special mit sehbehinderten Spielerinnen und Spielern Aus Samschtig-Jass vom 12.11.2022. abspielen. Laufzeit 36 Minuten 1 Sekunde. 01:35:01 Video «Es geschah am ...»: Swissair 111 – Absturz über Halifax Aus Es geschah am... mit Audiodeskription vom 27.08.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 35 Sekunden. 47:12 Video «SRF bi de Lüt – Familiensache»: Sorgen und Träume Aus SRF bi de Lüt – Familiensache mit Audiodeskription vom 06.01.2023. abspielen. Laufzeit 47 Minuten 12 Sekunden. 36:02 Video «Mona mittendrin»: Auf der Bündner Hochjagd Aus Mona mittendrin mit Audiodeskription vom 26.10.2022. abspielen. Laufzeit 36 Minuten 2 Sekunden. 55:32 Video «1 gegen 100»: Fabienne Franz aus Boll Aus 1 gegen 100 mit Audiodeskription vom 23.01.2023. abspielen. Laufzeit 55 Minuten 32 Sekunden. 45:09 Video «Auf und davon»: Schweizer Auswanderer:innen – Griechenland, Kanada, Schweden (Staffel 14, Folge 1) Aus Auf und davon mit Audiodeskription vom 16.12.2023. abspielen. Laufzeit 45 Minuten 9 Sekunden.

Im Angebot

SRF bietet zum Beispiel die Quiz-Sendung «1 gegen 100» sowie viele Schweizer Filme und Serien sowie «Dok»-Filme mit Audiodeskription an. Auch die «SRF bi de Lüt»-Reihen am Freitagabend und die Ausgaben von «Reporter» sowie das Wissensmagazin «Einstein» werden audiodeskribiert. Die Videos stehen auf Play SRF spätestens eine Woche nach Ausstrahlung zur Verfügung.

Die akustische Beschreibung lässt sich jeweils auf dem zweiten Tonkanal einschalten und ist auch via Play SRF verfügbar. Auf Play SRF kann man auch gezielt nach Sendungen mit Audiodeskription suchen.

So finden Sie unsere Sendungen mit Audiodeskription (Hörfilme)