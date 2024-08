Legende: IMAGO/imagebroker

Das Innere der Erde ist schichtförmig aufgebaut. Die oberste Schicht besteht aus Land- oder Ozeanboden und wird als Erdkruste bezeichnet. Die Kruste variiert in ihrer Dicke – am dicksten ist sie bei hohen Bergen, am dünnsten beim Meeresboden.

Unter der Kruste liegt der Erdmantel, welcher bis rund 2900 Kilometer in die Tiefe reicht. In dieser Schicht gibt es viel Bewegung: Heisse Gesteinsmassen steigen auf, kühlen ab und versinken wieder. Dadurch bewegen sich auch die darüberliegenden Erdplatten. Unter dem Mantel liegt der äussere Erdkern, im Mittelpunkt der Erde der innere Erdkern.