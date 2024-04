Schätzungen zufolge erleiden in der Schweiz – je nach Operationsart – 1 bis 20 Prozent der Patienten nach chirurgischen Eingriffen eine postoperative Wundinfektion (englisch SSI – Surgical Site Infection). Im Durchschnitt erleidet jede 30. Person eine solche Infektion, in der Schweiz wie auch in anderen Ländern. Infektionen verursachen längere Spitalaufenthalte, höhere Kosten und schlimmstenfalls Todesfälle.

Um ihnen entgegenzuwirken, werden Infektionen deshalb akribisch dokumentiert und überwacht, in sogenannten Surveillance-Systemen. In der Schweiz ist das Nationale Zentrum für Infektionsprävention Swissnoso für die «SSI Surveillance» zuständig. Dies tut Swissnoso im Auftrag des nationalen Vereins für Qualitätsentwicklung in Spitälern und Kliniken. Swissnoso schult Spitäler auch in bestimmten Massnahmen, mit dem Ziel, die Infektionsrate in der Schweiz weiter zu senken. Dazu gehört zum Beispiel, vor Eingriffen mit Implantaten Staphylococcus-aureus-Bakterien zu eliminieren. «Allein diese Massnahme kann die Infektionsrate bei der Implantatchirurgie um 50 Prozent senken», sagt die Infektiologin Delphin Berthod, fachliche Leiterin der SSI Surveillance bei Swissnoso.

Die Idee, die Infektionsprophylaxe künftig zu individualisieren und auf das Mikrobiom des einzelnen Patienten abzustimmen, findet Berthod grundsätzlich interessant. Doch sie gibt zu bedenken, dass der Aufwand für diese Massnahme sehr gross und die entstehenden Kosten wahrscheinlich nicht zu bewältigen seien.