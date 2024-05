Das Bundesamt für Gesundheit hat zu den Fragen von SRF schriftlich Stellung genommen. Auf die Frage, weshalb die Abklärungen zu schweren Impfnebenwirkungen in der Schweiz so viel länger dauern als in Deutschland, und weshalb bisher noch kein einziges Gesuch auf Entschädigung bewilligt worden sei, antwortet das Bundesamt:

«Das BAG klärt die Gesuche sorgfältig ab. Das Ziel ist festzustellen, ob ein Kausalzusammenhang zwischen den geltend gemachten gesundheitlichen Beeinträchtigungen und der Impfung besteht. Das Eidgenössische Departement des Innern erachtet es als möglich, dass im laufenden Jahr Verfügungen erlassen werden, welche eine Entschädigung bzw. Genugtuung vorsehen.»

Im Weiteren schreibt das BAG:

«Für den Begriff <Post-Vac-Syndrom> existiert noch keine international anerkannte, standardisierte Falldefinition. Bestimmte, in der Regel länger andauernde und sehr heterogene Beschwerden nach einer Covid-19-Impfung werden inzwischen teils als <Post-Vac-Syndrom> bezeichnet. Diese Symptome oder Beschwerden können denen von Long Covid bzw. Myalgischer Enzephalomyelitis/Chronischem Fatigue-Syndrom (ME/CFS) ähneln.

Das BAG verfolgt im engen Austausch mit Swissmedic die wissenschaftlichen Erkenntnisse zur Wirksamkeit und Sicherheit der Impfstoffe sowie die Empfehlungen und Richtlinien, welche die Gesundheitsbehörden anderer Länder und medizinischen Fachgesellschaften aussprechen.»