Bei den Grenzwerten geht es immer um sogenannten freien Zucker. Gemeint ist damit Zucker etwa in Joghurts, Müesli, Frucht- und Gemüsesäften, Fertiggerichten, Saucen wie auch der Zucker im Kaffee oder in Desserts. Nicht dazu zählt Zucker, der natürlicherweise in Lebensmitteln enthalten ist, wie etwa in unverarbeiteten Früchten oder in der Milch.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) empfiehlt, maximal 50 Gramm freien Zucker pro Tag zu konsumieren – wobei laut der Organisation unter 25 Gramm täglich optimal wären.

Die europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) empfiehlt, die Menge an freiem Zucker so gering wie möglich zu halten. Zur Orientierung: Durchschnittliche Fruchtjoghurts enthalten pro 180-Gramm-Becher bereits bis zu 23 Gramm freien Zucker.