Zucker gehört zu den Kohlehydraten und ist der wichtigste Energielieferant des Körpers. Kohlehydrate lassen sich nach der Länge der Molekülkette unterscheiden: Einfachzucker wie Fruchtzucker und Traubenzucker gehen sofort ins Blut über. Kristallzucker ist ein Zweifachzucker (Disaccharid) und geht ebenfalls relativ schnell ins Blut. Bei Mehrfachzucker braucht der Körper länger für die Aufspaltung der Kohlehydrate. Mehrfachzucker ist enthalten in stärkehaltigen Lebensmitteln wie Kartoffeln, Reis oder Brot.

Über die Verdauung – genauer: den Dünndarm – gelangt der aufgespaltene Zucker als sogenannte Glukose (Einfachzucker) ins Blut. Die Glukose-Konzentration im Blut wird als «Blutzuckerspiegel» bezeichnet. Das in der Bauchspeicheldrüse gebildete Hormon Insulin sorgt dafür, dass der Zucker (Glukose) aus dem Blut in die Zellen geschleust wird, wo der Körper ihn als Treibstoff braucht. Überschüssige Glukose kann in Form von Glykogen in Muskeln und Leber gespeichert und bei Bedarf wieder abgerufen werden.

Bei Diabetes ist diese Regulation des Blutzuckerspiegels gestört, weil der Körper kein Insulin produziert (Typ I) oder das gebildete Insulin vom Körper nicht richtig verwertet wird (Typ II). Die Folge ist in beiden Fällen ein zu hoher Blutzuckerspiegel. Diabetes-Medikamente wie Metformin sorgen dafür, den Blutzuckerspiegel zu senken.