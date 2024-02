Backpulver ist ein altes Hausmittel zur Leistungssteigerung im Sport. Es schützt die Muskeln vor Übersäuerung, was zu einer Leistungssteigerung führt. Allerdings wirkt Backpulver nur auf kurzen Strecken und hat nicht zu unterschätzende Nebenwirkungen.

Backpulver lässt Gebäck aufgehen und macht es schön fluffig. Mit Backpulver gewaschene Vorhänge werden wieder strahlend weiss.

Hinter dem Trivialnamen Backpulver steckt die chemische Formel NaHCO3, besser bekannt als Natron, Natriumhydrogencarbonat oder Natriumbicarbonat. Und Backpulver bzw. Natron ist ein altes Dopingmittel im Sport. Erste Studien stammen aus den 1930er-Jahren, so eine Übersichtsarbeit der englischen University of Hull. Und es wird munter weitergeforscht. Schliesslich steht Backpulver nicht auf der Dopingliste.

Was macht Backpulver?

Werden Muskeln stark beansprucht, übersäuern sie. «Backpulver wirkt dann wie ein Puffer gegen die Übersäuerung und neutralisiert sie», sagt Joëlle Flück, Präsidentin und Geschäftsführerin der Schweizerischen Gesellschaft für Sporternährung, der Swiss Sports Nutrition Society (SSNS).

Allerdings zeigen verschiedene Studien, dass sich diese Wirkung nur bei kurzen Strecken und kurzen Trainingseinheiten einstellt. «100 Meter sind zu kurz – da übersäuern die Muskeln nicht», sagt die Sport- und Ernährungswissenschaftlerin. Allerdings konnte nur bei Distanzen von 300 bis 5000 Metern eine Leistungssteigerung ausgemacht werden.

Sie erreichen zum Beispiel mit gezieltem Functional Training oder der richtigen Ernährung einen wesentlich besseren Effekt.

«Dies entspricht ungefähr einer sportlichen Leistung von einer bis zu 15 Minuten Dauer», sagt Flück. Eine Antwort, in welchem Umfang genau die Leistung gesteigert werden kann, bleibt auch die Wissenschaft schuldig, so eine neue Übersichtsarbeit, publiziert im Journal of Sports Science & Medicine.

Das sind schlechte Nachrichten für Hobbyläufer, welche sich jetzt schon auf Volksläufe vorbereiten und ihr Training intensivieren. «Sie erreichen zum Beispiel mit gezieltem Functional Training oder der richtigen Ernährung einen wesentlich besseren Effekt», so Flück.

Tipps für eine Leistungssteigerung bei Hobbyläufern

«Wichtig ist bei Ausdauersportarten die Verpflegung vor und während des Wettkampfs», sagt die Sport- und Ernährungswissenschaftlerin. «Wichtig ist, auch den Magen-Darmtrakt entsprechend zu trainieren.»

Da lohnt es sich, zu trainieren, wie man am besten während des Laufens aus einem Becher der Verpflegungsposten trinken kann.

Das heisst, vorher ausprobieren, welches Frühstück guttut, dem Magen und der Ausdauer. Vielleicht verzichtet man auf das Müesli und ersetzt es durch richtig viel Kohlenhydrate wie Teigwaren oder Reis. Allenfalls mit etwas Protein wie Tofu oder Poulet. Und auch die Verpflegung während des Laufs ist wichtig. «Da lohnt es sich, zu trainieren, wie man am besten während des Laufens aus einem Becher der Verpflegungsposten trinken kann.»

Risiken und Nebenwirkungen von Backpulver zur Leistungssteigerung

«Die Menge und die Zeit der Einnahme müssen lange im Voraus getestet werden.» Die Dosis muss genau auf das Körpergewicht abgestimmt werden und eine bis drei Stunden vor der sportlichen Betätigung eingenommen werden. Das ist eine grosse Zeitspanne.

Backpulver hat nämlich unberechenbare Nebenwirkungen: Es wirkt stark abführend und führt oft zu massiven Bauchkrämpfen und Erbrechen. Wer will schon im Wettkampf damit zu kämpfen haben?