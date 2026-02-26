Stuhlprobe einschicken, App öffnen, Resultat bekommen: So easy funktionieren Mikrobiom-Tests für zuhause. Nur: Ihre Ergebnisse sind alles andere als aussagekräftig.

Wir verziehen uns jetzt mal kurz zusammen aufs stille Örtchen – rein gedanklich natürlich. Sie machen Ihr grosses Geschäft, packen es in ein Röhrchen und versenden es per Post. Dann, ein paar Tage später, sagt Ihnen eine App, wie’s Ihrer Darmflora geht. Sogenannte «Mikrobiom-Kits» wollen Darmgesundheit ohne Arzt-Termin möglich machen.

Die Anbieter dieser Sets versprechen mit ihren Tests nicht nur die Ursache unspezifischer Beschwerden, wie ständiger Müdigkeit und innerer Unruhe, zu finden. Oft liefern sie gleich die vermeintliche Lösung mit – in Form personalisierter Nahrungsergänzungsmittel.

Nutzung nimmt zu

Schätzungen zufolge lag der globale Markt für Heim-Darm-Mikrobiom-Tests 2024 bei rund 3,83 Milliarden – mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von rund 16 Prozent bis 2032. Und auch in der Schweiz sind die Kits längst angekommen: In Drogerien, Online-Apotheken und im Spital: «In unserer Mikrobiom-Sprechstunde sehen wir sehr viele Patientinnen, die bereits vorab ein Mikrobiom-Kit benutzt haben. Die Nutzung dieser Tests nimmt in den letzten Jahren sichtlich zu», sagt auch Michael Scharl, leitender Arzt an der Klinik für Gastroenterologie und Hepatologie am Unispital Zürich.

Umfrage

Doch eine neue Studie zeigt jetzt: Die Resultate dieser Homekits sind – gelinde gesagt – mit Vorsicht zu geniessen.

Forschende haben sieben Anbieter miteinander verglichen. Alle erhielten dieselbe Probe – und trotzdem fielen die Resultate je nach Firma komplett unterschiedlich aus: Während der Darm bei einem Anbieter als unauffällig erschien, wurde er bei einem anderen als «sehr problematisch» bewertet. Das Resultat hängt also stark davon ab, welchen Test man wählt. Wie kann das sein?

Keine Normwerte für Darmflora

Die Studienautoren nennen einen zentralen Grund: Jeder Mensch nimmt die Proben anders, jede Firma wiederum verarbeitet sie anders und wertet sie anders aus. Erst wenn Probenahme, Analyse und Bewertung standardisiert würden, könnten solche Tests verlässlicher werden.

Dazu kommt: In der Regel analysieren die Anbieter, welche Bakterien im Darm vorkommen und in welchem Verhältnis. Daraus erstellen sie Profile zur «Darmflora», oft kombiniert mit Bewertungen: Ihr Mikrobiom sei «ausgeglichen» oder «unausgeglichen». Die Idee dahinter: Eine vielfältige Darmbesiedlung gilt als günstig für die Gesundheit.

Das Problem mit den Stuhlproben Box aufklappen Box zuklappen Das Mikrobiom verändert sich laufend. Ernährung, Reisen, Sport, Stress oder Medikamente können die Zusammensetzung des Darms schon kurzfristig verändern.

Ernährung, Reisen, Sport, Stress oder Medikamente können die Zusammensetzung des Darms schon kurzfristig verändern. Ein einzelner Test zeigt nur den Moment.

Die Analyse bildet ab, wie der Darm genau zu diesem Zeitpunkt aussieht – nicht, wie er «typischerweise» ist.

Die Analyse bildet ab, wie der Darm genau zu diesem Zeitpunkt aussieht – nicht, wie er «typischerweise» ist. Zusammenhänge sind noch unklar.

Welche Bakterien mit welchen Effekten auf die Gesundheit zusammenhängen und was das für Einzelpersonen bedeutet, ist wissenschaftlich noch nicht ausreichend geklärt.

Welche Bakterien mit welchen Effekten auf die Gesundheit zusammenhängen und was das für Einzelpersonen bedeutet, ist wissenschaftlich noch nicht ausreichend geklärt. Es gibt keinen klar definierten «grünen Bereich».

Mit dem heutigen Wissensstand lässt sich keine eindeutige Grenze ziehen, ab wann eine Darmflora als «gesund» gilt.

Nur: Wissenschaftlich belastbare Aussagen für Einzelpersonen lassen sich daraus nur sehr begrenzt ableiten. Ein zentrales Problem sei, dass es für das Darmmikrobiom keine allgemein anerkannten «Normalwerte» gebe, so Michael Scharl. Anders als etwa bei Blutwerten. Ausserdem ist eine Stuhlprobe immer nur eine Momentaufnahme.

«Ganz schwierig wird es, wenn die Anbieter dann noch Interpretieren und ein erhöhtes Krebs- oder Diabetesrisiko auf Basis solcher Heimtests attestieren.» Auch in die Mikrobiom-Sprechstunde würden verunsicherte Patientinnen kommen: «Oft lassen sich die prognostizierten Risiken aber nicht bestätigen, weil die Heim-Tests viele der relevanten Pathogene gar nicht erfassen.»

Sind Homekits Medizinprodukte? Box aufklappen Box zuklappen Regulatorisch bewegen sich viele Angebote in einer Grauzone. Swissmedic, die schweizerische Zulassungs- und Kontrollbehörde für Heilmittel hält auf Anfrage fest: Ob ein Mikrobiom-Homekit als medizinischer Test gilt, hängt davon ab, wie es beworben wird. Werden Diagnosen oder Krankheitsrisiken versprochen, greifen die strengeren Regeln für Medizinprodukte. Geht es lediglich um Wellness oder Lifestyle, fallen viele Angebote nicht unter die Medizinproduktegesetzgebung.

Als neugieriger Blick auf die eigene Darmflora mögen die Tests für manche also spannend sein. Als medizinische Grundlage aber: eher nicht. Wer Beschwerden hat oder sich Sorgen macht, ist in der ärztlichen Praxis definitiv besser aufgehoben als bei der App-Diagnose.