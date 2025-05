Mythen rund um Akne - Akne: Was wirklich hilft und was nicht

Akne ist die häufigste Erkrankung der Haut, meist ausgelöst durch hormonelle Veränderungen in der Pubertät. Zu kaum einer Krankheit gibt es so viele Mythen. Was ist richtig, was ist falsch? Hautarzt Severin Läuchli klärt auf.