Legende: zvg

Helene Haker ist Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie. Ihre Praxis in Zürich ist auf Autismus und Neurodiversität spezialisiert.

SRF : Welche Chancen sehen Sie im Konzept der Neurodiversität, über das derzeit viel diskutiert wird?

Helene Haker: Dass das Thema Neurodiversität in aller Munde ist, kann dazu beitragen, das gesellschaftliche Bewusstsein dafür zu erweitern, dass es nicht einfach eine Normalform gibt und daneben verschiedene, abgetrennte Störungsformen, sondern vielmehr eine ganze Landschaft an möglichen Formen des Seins, die zum Menschsein dazugehört. Ich glaube, diese Erkenntnis ist das Potenzial des Konzepts.

Einige treiben die Idee der Neurodiversität so weit, dass sie statt von Krankheiten sogar von Superkräften sprechen. Kann das auch zu einer Bagatellisierung schwerer Krankheitsbilder führen – zum Beispiel für schwere Formen von Autismus?

Ja, ich sehe das als sehr problematisch an. Man versucht damit, den Störungsbegriff zur Seite zu wischen. Tatsächlich erleben wirklich diagnostizierte Autismus-Betroffenen immer wieder gravierende Störungen. Sie sind nicht «gestört» in ihrem Inneren, aber in der Interaktion mit der Welt und deren Anforderungen. Ich empfinde es als Hohn, ihnen dies abzusprechen, da sie dadurch in ihrer Lebensbewältigung leiden und immer wieder Unterstützung brauchen.

Autismus als Superkraft in der Arbeitswelt – also eine Illusion?

Viele Autismus-Betroffene sind in engen Bereichen hochleistungsfähig. Wenn jemand das Glück hat, in so einem Bereich seine Stärken einbringen zu können, dann ist das eine «Superkraft» – und ein Segen für die betroffene Person und alle rundherum. Doch die Realität ist oft eine andere: Die allermeisten Autismus-Betroffenen haben nicht die Möglichkeit, ihre Stärken superproduktiv einzusetzen, weil sie andere Fähigkeiten nicht entwickelt haben, die sie bräuchten, um sich reibungslos einfügen zu können.

Das klingt nicht sehr hoffnungsvoll …

Es hängt stark von der Arbeitsumgebung ab, wie viel Spielraum besteht, um auf besondere Bedürfnisse einzugehen. Je nach Arbeitsumfeldsind unterschiedlich viele Anpassungen möglich. Man kann das aber nicht von allen Branchen im gleichen Masse fordern. Umso entscheidender ist es für Betroffene, dass sie wissen, was sie brauchen und wo ihre Grenzen sind, um die Wahl ihres Berufes den Möglichkeiten anzupassen. Wichtig ist, dass wir als Gesellschaft lernen, wie wir mit Schwächen und Grenzen jedes einzelnen umgehen. Sodass man keine Hemmungen haben muss, einmal zu sagen: Das ist für mich jetzt schwierig, da brauche ich Hilfe. Ich glaube, dann wäre allen gedient, mit oder ohne neurodiverse Besonderheit.