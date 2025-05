Vor dem Hintergrund der Trinkwasserinitiative beschloss das Parlament 2021 die Risiken beim Einsatz von Pestiziden zu reduzieren. Unterdessen findet jedoch eine gegenteilige Bewegung statt: «Noch bevor die beschlossenen Gesetzesänderungen greifen, will eine Gruppe von Parlamentarierinnen und Parlamentariern die eingeleiteten Verbesserungen wieder rückgängig machen, was die Risiken für Verunreinigungen in den Schweizern Gewässern erheblich steigert.» Dies schreibt eine parteilose Gruppierung von Gewässerschutz-Fachleuten und Wissenschaftlern namens «4aqua» in einem offenen Brief an den Bundesrat und ans Parlament.

Mit verschiedenen Motionen sollen die Zulassung von Pflanzenschutzmittel vereinfacht, die Nitratwerte weniger gesenkt und die möglichen Belastungsspitzen von Pestiziden in Fliessgewässern erhöht werden. Die Wasserfachleute fordern die Politik auf, diesen «schrittweisen Abbau des Gewässerschutzes zu stoppen».