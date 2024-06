Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

1 / 4 Legende: Bärlauch lässt sich zuverlässig am typischen Geruch erkennen. Einfach an einem Blatt reiben – riecht es nicht nach Knoblauch, im Zweifelsfall entsorgen. Ebenfalls typisch: Die Blätter wachsen einzeln aus dem Boden. imago 2 / 4 Legende: Im Gegensatz zum Bärlauch verströmt die Herbstzeitlose keinerlei Geruch... imago 3 / 4 Legende: ...und blüht erst im Herbst. Ihrer nackten Blüte (ohne gleichzeitige Beblätterung) wegen, war die Pflanze früher ein Symbol der Unkeuschheit und wurde vom Volksmund als «nackte Hure» oder «nackte Jungfer» tituliert. imago 4 / 4 Legende: Auch das Maiglöckchen hat keinen typischen Geruch. Im Gegensatz zum Bärlauch umfassen die Blätter wie bei der Herbstzeitlosen den Stängel. imago

Audio Bärlauch, Herbstzeitlose oder Maiglöckchen? 06:33 min, aus Ratgeber vom 20.03.2015. Bild: zvg/Tox Info Suisse abspielen. Laufzeit 6 Minuten 33 Sekunden. Audio Bärlauch – der Frühlingsbote 06:38 min, aus A point vom 13.03.2015. Bild: SRF abspielen. Laufzeit 6 Minuten 38 Sekunden.

Von März bis Mai duftet es an feuchten Bachrändern und in Mischwäldern nach dem «wilden Knoblauch», wie der Bärlauch wegen seines Aromas auch heisst, das ihn äusserst beliebt in der Küche macht.

Zur gleichen Jahreszeit spriessen im flachen Gelände (nicht an Hängen) auch die Herbstzeitlosen. Deren Blätter sind auf den ersten Blick kaum vom Bärlauch zu unterscheiden. Bei genauerem Hinschauen erkennt man das Bärlauchblatt am langen dünnen Stiel, während das Blatt der Herbstzeitlosen keinen Stiel hat.

Colchizin, das Gift der Herbstzeitlosen

Trotzdem klingelt beim Toxzentrum Schweiz in Zürich in der Bärlauchsaison regelmässig das Telefon. Zwischen 60 und 80 Anrufer melden sich jedes Jahr, weil sie eine Verwechslung befürchten.

00:40 Video Bärlauch oder Herbstzeitlose? Aus Puls vom 22.04.2013. abspielen. Laufzeit 40 Sekunden.

Meist erweist sich der Verdacht als unbegründet. In 35 Fällen aber wurde in den vergangenen 15 Jahren eine Vergiftung mit Colchizin nachgewiesen. Drei Menschen starben am Gift der Herbstzeitlosen.

Vergiftungserscheinungen treten meist erst mit zwei bis sechs Stunden Verzögerung ein. Die Symptome: Brennen im Mund, Schluckbeschwerden, Übelkeit und Erbrechen mit oft blutigen Durchfällen. Je nach Dosis kann es vor allem bei Kindern bis zum Tod durch Atemlähmung oder Kreislaufversagen kommen, häufig beobachtet man auch Nierenschädigungen. Die Dosis lässt sich nur schwer festlegen, da die Colchizin-Konzentration in den Pflanzen stark variiert.

Auch mit Maiglöckchen kann man Bärlauch verwechseln. Das kann zwar zu Herzrhythmus-Störungen führen, tödlich ist das «Maieriesli» aber nicht.

Tipp: Wenn einige Stunden nach dem Genuss von «Bärlauch» Übelkeit, Erbrechen oder Durchfälle auftreten, sofort das Tox-Zentrum anrufen: Telefon 145

Typische Merkmale des Bärlauchs

Elliptische Blätter mit einem Stiel

Charakteristischer Knoblauchgeruch

Zwei Blätter pro Pflanze wachsen einzeln aus dem Boden

Weisse Blüten wachsen in späten Frühling doldenförmig

Typische Merkmale der Herbstzeitlosen

Lanzenförmige Blätter ohne Stiel

Geruchlos

Drei bis vier fleischige Blätter pro Stängel, sie umfassen diesen tulpenartig

Blüht erst im Herbst (violette Blüten)

Typische Merkmale des Maiglöckchens («Maieriesli»)