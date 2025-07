Ob Chili oder Curry, gegen die ungewohnte Schärfe in Speisen gibt es gute Mittel. Ein Schluck Wasser zählt nicht dazu.

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Sieht man sich mit einer unerwartet scharfen Speise konfrontiert, liegt der Griff zum Wasserglas nahe. Bloss hat der kühlende Schluck meist nicht den erwünschten Effekt: Das Brennen im Mund lässt kaum nach!

Die Ursache: Für die Schärfe von Chili oder Curry ist das sogenannte Capsaicin verantwortlich, das sich zwar in Fett oder Öl auflöst, aber nicht in Wasser. So vermindert der Inhalt des Wasserglases zwar das generelle Hitzegefühl, die Schärfe jedoch bleibt.

Diese Lebensmittel neutralisieren Schärfe

Was hilft: Olivenöl, Joghurt oder Milch. Als Alternative werden auch Brot, Bananen oder gekochter Reis empfohlen. Und dann ist es tatsächlich so, dass man sich an scharfe Küche gewöhnen kann: Isst man mehrere Tage lang pikante Speisen, stumpfen jene Nerven ab, die dem Körper das Gefühl der Schärfe signalisieren.

Nach ein bis zwei Monaten ohne scharfes Essen würde sich die Sensibilität wieder normalisieren, sagen Mediziner.