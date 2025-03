Nicht nur die Isolation von der Erde, sondern auch Hygienemassnahmen sorgen vermutlich dafür, dass auf der ISS kaum Mikroben aus der Umwelt vorkommen. Forschende fanden Spuren von Reinigungsmitteln auf den Oberflächen, selbst Tage nach der letzten Desinfektion. Das ist ein Hinweis darauf, dass diese Massnahmen die mikrobielle Vielfalt langfristig beeinflussen.

Um dem entgegenzuwirken, schlagen die Autoren vor, gezielt harmlose Mikroorganismen in den Lebensraum im All einzubringen. «Raumstationen und andere künstliche Umgebungen könnten von der gezielten Förderung vielfältiger mikrobieller Gemeinschaften profitieren. Sie ahmen natürliche mikrobielle Bedingungen auf der Erde viel besser nach als hochgradig desinfizierte Räume», sagt Erstautor Rodolfo Salido von der University of California in einer Mitteilung.

In Zukunft wollen die Forschenden genauer untersuchen, welche Mikroben für die menschliche Gesundheit förderlich oder schädlich sind. Gelingt es, nützliche Mikroorganismen gezielt in sterilen Räumen anzusiedeln, könnte dies Astronautinnen und Astronauten sowie Menschen in keimfreien Arbeitsumgebungen auf der Erde zugutekommen.