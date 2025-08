Zähne bleichen 6 Fragen & Antworten zum Bleaching

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Ein strahlend weisses Lächeln – wer träumt nicht davon? Wer von Natur aus keine weissen Zähne hat, kann sie bleichen: professionell von der Zahnärztin oder mithilfe von Bleaching Kits für daheim. Aber ist beides gleich wirksam? Was gilt es zu beachten? Wie funktioniert das Ganze überhaupt? Zahnarzt Reto Spycher kennt die Antworten.

Reto Spycher Zahnarzt SSO Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Dr. med. dent. Reto Spycher, Zahnarzt SSO mit eigener Praxis in Gümligen bei Bern. Zusätzlich hat Spycher eine Ausbildung zum Therapeuten ESB APM ORK nach Radloff (Akupunktmassage-Therapie).

SRF Wissen: Weisse Zähne zeugen von Gesundheit und Jugend. Zeigen Sie auch, dass es jemand mit der Zahnpflege ernst nimmt?

Reto Spycher: Jein. Es gibt Leute, die von Natur aus hellere Zähne haben.

Mit dem Alter werden alle Zähne dunkler, das ist ein normaler Prozess.

Auch wenn jemand die Zähne immer gut putzt und regelmässig zur Dentalhygiene geht; mit dem Alter werden alle Zähne dunkler, das ist ein normaler Prozess.

Im Internet werden allerhand Bleachingmittel und Gadgets für hellere Zähne angeboten. Was sagen Sie zu diesen?

Davon rate ich ab. Zum einen weiss man nicht, was darin enthalten ist. Und: Man weiss auch nicht, ob sie wirklich nützen. Bleichen sollte man deshalb nur unter Kontrolle einer Fachperson.

Passend zum Thema Perfekte Zähne Veneers und Bleaching: ein strahlendes Lächeln zu welchem Preis?

Wie funktioniert das Bleichen in der Zahnarztpraxis?

Direkt vor Ort in der Praxis kann man die Zähne in nur einer Sitzung aufhellen lassen. Dieses Bleichen heisst «Power Bleaching». Der Nachteil ist, dass man die Praxis nach einer oder zwei Stunden mit einem Hollywoodweiss verlässt. Für mich ist wichtig, dass das Weiss auch dem Alter der Zähne entspricht. Hat jemand mit 60 schneeweisse Zähne, sieht das einfach unnatürlich aus.

Wie geht das sogenannte «Homebleaching», bei dem man die Zähne zu Hause aufhellt?

Beim Homebleaching erhält der Patient eine von der Zahntechnikerin auf ihn angepasste Zahnschiene. Diese macht weder Druckstellen am Zahnfleisch, noch verletzt sie die Zahnsubstanz. Die Schiene wird dann mit Bleichmittel befüllt und nachts getragen. Der Vorteil ist, dass man selbst entscheiden kann, wie weiss die Zähne werden sollen. Nach zwei bis drei Wochen hat man schon ein natürliches Ergebnis.

Dunkeln die aufgehellten Zähne wieder nach?

Der Zahn der Zeit nagt auch nach dem Bleachen weiter an den Zähnen. Je nach Gewohnheiten bleiben die Zähne länger oder kürzer weiss. Rauchen, Rotwein, Kaffee und Tee setzen den gebleichten Zähnen zu. Aber drei bis fünf Jahre hält das Bleichen regelmässig an. Anschliessend kann man, wenn man die Zähne wieder ein paar Nuancen heller haben möchte, nochmals eine oder zwei Wochen bleachen. Die individuell angepasste Zahnschiene hat man ja bereits.

Woraus besteht das Bleichmittel?

Das Bleichmittel besteht aus zwei Teilen Wasser und zwei Teilen Sauerstoff. Chemisch handelt es sich dabei um Wasserstoffperoxid.

Das Bleichmittel beim Powerbleachen und beim Homebleaching ist für die Zähne relativ harmlos. Trotzdem kann man empfindlich auf das Wasserstoffperoxid während der Behandlung reagieren.

Das Bleichmittel beim Powerbleachen und beim Homebleaching ist für die Zähne relativ harmlos. Dieses lässt in der richtigen Konzentration und richtig angewendet den Zahnschmelz in Ruhe. Trotzdem kann man empfindlich auf das Wasserstoffperoxid während der Behandlung reagieren. Teile der Wurzel können durch das Bleichmittel überempfindlich reagieren. Nur zu häufiges und zu intensives Bleichen – ohne Beizug einer Fachperson – kann die Zahnsubstanz in Mitleidenschaft ziehen. Wie immer macht die Dosis das Gift.

Das Gespräch führte Regula Zehnder.

Weiterführende Links