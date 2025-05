Ammoniak (NH₃) ist ein Gas, das unter anderem im Kot von Tieren entsteht – bei Vögeln wie Pinguinen sogar in besonders grossen Mengen. Dieses Gas gelangt in die Luft und reagiert dort mit anderen Stoffen wie Schwefelsäure oder Salpetersäure. Dabei entstehen winzige Teilchen, sogenannte Aerosole.

Diese Aerosole spielen eine wichtige Rolle in der Atmosphäre: Sie bilden den Ausgangspunkt für Wolken, denn Wasserdampf in der Luft lagert sich an ihnen an und bildet daraus kleine Wassertropfen – also Wolken.

Je mehr Aerosole in der Luft sind, desto mehr Wolken können sich bilden. Und das hat Einfluss auf unser Klima: Mehr Wolken reflektieren mehr Sonnenlicht zurück ins All – und dadurch kann sich die Erdoberfläche abkühlen.