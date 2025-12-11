400'000 Jahre alte Spuren aus England zeigen: Unsere Vorfahren entzündeten Feuer früher und geplanter als gedacht.

Der Moment, in dem frühe Menschen Feuer selbst entzündeten, war ein Wendepunkt: für Nahrung, Schutz vor Kälte und das Zusammenleben.

Lange gingen Forschende davon aus, gezieltes Feuermachen sei erst vor rund 50.000 Jahren entstanden. Nun zeigt eine Studie im Nature, dass diese Fähigkeit deutlich älter ist: Bei Barnham in Suffolk fand ein Team des British Museum eine rund 400'000 Jahre alte Fundstelle – den weltweit frühesten Nachweis bewusster Feuererzeugung.

Gefunden wurden eine erhitzte Lehmschicht, Feuerstein-Faustkeile und zwei Pyritstücke. Pyrit und Feuerstein dienten einst dazu, Funken zu schlagen und so Feuer zu entfachen. Weil Pyrit in der Region kaum vorkommt, gehen die Forschenden davon aus, dass frühe Neandertaler es gezielt mitbrachten.

Legende: Am Fundort wurden zwei kleine – nur zentimetergrosse – Stückchen Eisenpyrit entdeckt. Jordan Mansfield / Pathways to Ancient Britain Project

Experimente deuten darauf hin, dass die Lehmschicht wiederholt erhitzt wurde, was dafür spricht, dass die Feuerstelle Teil eines wiederkehrend genutzten Lagerplatzes war – ein Ort, an den Gruppen zum Arbeiten und Ausruhen zurückkehrten. Und zwar 350.000 Jahre früher als bisher angenommen.