Der Narrenturm in Wien

Unterwegs im neunten Wiener Gemeindebezirk, weit ab des touristischen Trubels. Hier erhebt sich ein eindrucksvolles Bauwerk: ein kreisrunder, fünfgeschossiger Turm mit meterdicken Mauern.

«Ursprünglich war es die K. u. K.-Irrenanstalt zu Wien, und dann hiess es relativ bald der Irrenturm.» Eduard Winter ist Leiter des grössten pathologischen Museums der Alpenrepublik, das seit 1971 im Narrenturm untergebracht ist.

Mehr Männer als Frauen

Der Ort war zur Behandlung psychisch kranker Menschen gedacht, die aus allen gesellschaftlichen Schichten hierher kamen und mit unterschiedlichsten geistig-seelischen Leiden.

«Etwa 53 Prozent aller Patienten waren männlich. Es dürfte einige Stressoren in der damaligen Zeit gegeben haben, die Männer überproportional belastet haben», resümiert der Wiener Humanmediziner Daniel Vitecek.

Legende: Die Patientinnen und Patienten lebten in kleinen Zellen, die nachts durch schwere Holztüren verschlossen wurden. Ungewöhnlich für die Zeit: Es gab sogar Fenster. Ursprünglich sollten pro Zelle ein bis zwei Menschen untergebracht werden, aber häufig waren es drei bis vier. Überbelegung war an der Tagesordnung. Michael Marek

Der wissenschaftliche Experte hat herausgefunden, dass auch die Geschlechterverhältnisse sich in den medizinischen Diagnosen widerspiegelten: «Biologisch war das vor allem die Geschlechtskrankheit Syphilis, die bei Männern überwiegend häufig zu neuropsychiatrischen Symptomen und auch oft dann später zum Tod geführt hat.»

Alkoholismus, Syphilis und Depression

Auch bei Frauen habe es geschlechtsspezifische Diagnosen gegeben, sagt Vitecek. «Das sind zum Beispiel die Purperalmanie gewesen, also die psychischen Erkrankungen, die rund um die Geburt auftraten.» Das ist mit den heutigen postpartalen Depressionen oder postpartalen Psychosen vergleichbar. Und auch die Melancholie, also die Vorläuferdiagnose der heutigen Depression, war überwiegend weiblich geprägt.

Viersäftelehre und Menschenbild

Im Narrenturm versuchte man, die Patienten zu isolieren und gleichzeitig zu heilen – mit Methoden, die heute Kopfschütteln verursachen: Psychosen und Neurosen wurden mit Aderlass, Schröpfen, Brech- oder Kaltwasserkuren behandelt. Die Viersäftelehre war das herrschende Medizinmodell in Europa. Die Psychoanalyse Sigmund Freuds oder Psychopharmaka waren in weiter Ferne.

1 / 3 Legende: Der fünfgeschossige Turm mit meterdicken Mauern ist ein mächtiges frühklassizistisches Unikum: Von aussen sieht der Bau durch seine Form ungemein modern aus. Gleichzeitig erscheint er wie ein Gefängnis, wie eine uneinnehmbare Burg. Michael Marek 2 / 3 Legende: Heute beherbergt der eindrucksvolle Rundbau eine Ausstellung über seine Geschichte und die weltweit grösste und älteste Sammlung an pathologisch-anatomischen Präparaten. Michael Marek 3 / 3 Legende: In der Mitte des Gebäudes lag die «Sehne»: ein Mitteltrakt, der den kreisförmigen Bau durchzog und in der Mitte eine Achse bildete. Sie verband die verschiedenen Bereiche des Turms. Untersuchungs- und Wärtertrakt befanden sich in den Seitenflügeln, während die Zellen der Patientinnen und Patienten in den äusseren Ringmauern untergebracht waren. Michael Marek

Das Menschenbild, das hinter dem Narrenturm stand, war einerseits ein medizinisch rationales. Die Ärzte der damaligen Zeit glaubten, psychische Krankheiten erkennen und heilen zu können.

Andererseits stand der Narrenturm für die Ordnungsidee von Joseph II. Der wollte seinen Staat modernisieren, so Vitecek. Sein Ziel: gesunde Bürger, die arbeitsam waren und beim Militär dienen sollten. Die unheilbar psychisch Kranken wurden aus der Gesellschaft entfernt.

Symbol des Überwundenen

Heute gilt der Narrenturm als Symbol für das Überwundene, bilanziert Vitecek. Er stehe für die schlechte alte Zeit, in die niemand zurück will. Er sei allerdings ein zweischneidiges Symbol, weil auch die moderne Psychiatrie denselben Herausforderungen gegenübersteht wie die damalige Psychiatrie. «Das liegt daran, dass der wissenschaftliche Fortschritt die psychischen Erkrankungen nicht in derselben Weise überwunden hat, wie zum Beispiel die Tuberkulose heilbar ist.»

Der Narrenturm und die mystische Zahl 28 Box aufklappen Box zuklappen 1784 wurde der Narrenturm unter Kaiser Joseph II erbaut und 1869 geschlossen. Der ungewöhnliche Bau ist ein mächtiges klassizistisches Unikum: Von aussen sieht der Rundturm durch seine Form ungemein modern aus. Gleich-zeitig erscheint er wie ein Gefängnis, wie eine uneinnehmbare Burg. Die Patientinnen und Patienten lebten in kleinen Zellen mit schweren Holztüren. 28 Räume pro Stockwerk, eine Zahl, die nicht zufällig gewählt wurde. Denn in 28 Tagen umkreist der Mond die Erde. Das Wort Mondsüchtige etwa für Geisteskranke stammt aus dieser Zeit. Dementsprechend gab es die Theorie, dass die 28 Zimmer im runden Narrenturm einen Mondkalender darstellen würden, um die Patientinnen und Patienten quasi durchs Gebäude mitzubehandeln. Beweise dafür gibt es keine.

Insofern symbolisiert der Narrenturm das Fortwirken psychischer Erkrankungen, so Vitecek. «Aus der geschichtlichen Perspektive kann man sagen, dass der Narrenturm für eine gewisse Geschichtsvergessenheit in der Psychiatrie steht, in der immer alles Schlechte in eine ferne Vergangenheit projiziert wird.»

Für Vitecek heisst das: Die heutige moderne Psychiatrie werde wahrscheinlich in 50 Jahren als hoffnungslos veraltet und unmenschlich gelten. Der Narrenturm sei ein Mahnmal für die Psychiatrie, dass man aus guten Absichten möglicherweise Falsches macht.