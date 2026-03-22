Fashion-Formel geknackt Darum kommen Trends alle 20 Jahre zurück

Eine Analyse von 37’000 historischen Modeabbildungen zeigt: Viele Silhouetten tauchen etwa alle 20 Jahre wieder auf.

Schlaghosen, Low-Rise-Jeans, Schulterpolster: Warum tauchen manche Modetrends immer wieder auf? Forschende der Northwestern University wollten Antworten – und untersuchten, ob hinter den Comebacks ein Muster steckt.

Legende: In der Mode gilt die Faustregel: Trends kehren etwa alle 20 Jahre zurück. Das Forschungsteam hat nun mathematisch gezeigt, dass das zumindest für Rocklängen tatsächlich zutrifft. Daniel Abrams/Emma Zajdela

Dafür analysierten sie rund 37’000 Modeillustrationen von Frauenkleidern seit 1869. Sie vermassen Merkmale wie Rocklänge, Taillenposition und Schnittmuster und werteten die Daten mit mathematischen Modellen aus.

Mehr zur Studie Box aufklappen Box zuklappen Der Datensatz der Forschenden der Northwestern University deckt einen Zeitraum von mehr als 150 Jahren (seit 1869) ab. Um Modetrends messbar zu machen, extrahierten sie aus den Bildern quantitative Merkmale der Kleidung, wie Rocklänge oder Silhouette. Diese Messwerte wurden anschliessend mit mathematischen Modellen analysiert, wie sie auch in der Physik oder Netzwerkwissenschaft verwendet werden. Sie beschreiben Systeme, in denen verschiedene Optionen miteinander konkurrieren – etwa Modestile. Die Analyse zeigte wiederkehrende Wellen in der Popularität bestimmter Stile und Silhouetten. Der durchschnittliche Abstand zwischen zwei Höhepunkten eines Trends lag bei rund 20 Jahren. Das Team um Emma Zajdela von der Northwestern University in Evanston (Illinois) hat ihre Ergebnisse am 18. März 2026 auf dem Fachkongress Global Physics Summit in Denver vorgestellt.

Das Ergebnis: Bestimmte Silhouetten verschwinden aus der Mode – und tauchen etwa zwei Jahrzehnte später wieder auf. Besonders deutlich zeigt sich das bei Gegensätzen wie engen und weiten Schnitten oder kurzen und langen Säumen.

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 5. 1970 / 1990. Der Minirock: Politisches Statement der 70er, Fashion-Hingucker der 90er. Bildquelle: IMAGO/Heinz Gebhardt und IMAGO/Everett Collection. 1 / 5 Legende: 1970 / 1990 Der Minirock: Politisches Statement der 70er, Fashion-Hingucker der 90er. IMAGO/Heinz Gebhardt und IMAGO/Everett Collection

Bild 2 von 5. 1985 / 2005. Highwaist-Hosen und Leder: die 1980er haben die 2005er-Jahre angerufen. Bildquelle: IMAGO/ZUMA Press Wire und IMAGO/ABACAPRESS. 2 / 5 Legende: 1985 / 2005 Highwaist-Hosen und Leder: die 1980er haben die 2005er-Jahre angerufen. IMAGO/ZUMA Press Wire und IMAGO/ABACAPRESS

Bild 3 von 5. 1990 / 2010. Baggy Skate-Hosen und grosse Shirts: sowohl in den 90ern als auch 2010 hip. Bildquelle: Getty Images/Bettmann und Getty Images/PYMCA/Avalon. 3 / 5 Legende: 1990 / 2010 Baggy Skate-Hosen und grosse Shirts: sowohl in den 90ern als auch 2010 hip. Getty Images/Bettmann und Getty Images/PYMCA/Avalon

Bild 4 von 5. 1998 / 2015. Crop-Tops: Tops, die den Bauch der Trägerinnen freilegen, waren Ende der 90er und Mitte der 00-Jahre gross... Bildquelle: IMAGO/ZUMA Press Wire und IMAGO/Depositphotos. 4 / 5 Legende: 1998 / 2015 Crop-Tops: Tops, die den Bauch der Trägerinnen freilegen, waren Ende der 90er und Mitte der 00-Jahre gross... IMAGO/ZUMA Press Wire und IMAGO/Depositphotos

Bild 5 von 5. 2006 / 2026. ...genauso wie Low-Rise-Hosen (sehr, sehr tiefsitzende Hosen), die in diesem Jahr ihr Comeback feiern. Bildquelle: IMAGO/Avalon.red und IMAGO/ABACAPRESS. 5 / 5 Legende: 2006 / 2026 ...genauso wie Low-Rise-Hosen (sehr, sehr tiefsitzende Hosen), die in diesem Jahr ihr Comeback feiern. IMAGO/Avalon.red und IMAGO/ABACAPRESS Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

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