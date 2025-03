Die Studie stammt von einem Team um den spanischen Neurowissenschaftler Carlos Matute. Untersucht wurden acht Männer und zwei Frauen zwischen 45 und 73 Jahren.

Die Teilnehmenden wurden mehrmals per MRT gescannt: einmal einige Stunden vor dem Marathon, ein weiteres Mal nach dem Lauf.

Zwei Personen wurden zusätzlich nach zwei Wochen gescannt, sechs weitere nach zwei Monaten.

Effekte in zwölf Regionen

In zwölf Hirnregionen verringerte sich nach dem Lauf messbar der Anteil an Myelin – vor allem in Bereichen, die für Bewegung, Sinneseindrücke und Gefühle wichtig sind. Zwei Wochen später war bei den beiden untersuchten Personen bereits eine erste Erholung sichtbar. Nach zwei Monaten war dann bei allen erneut gescannten Teilnehmenden alles wieder beim Alten.

Bedenklich bei neurologischer Vorbelastung?

Auch wenn dieser vorübergehende Abbau bei gesunden Menschen laut den Forschenden unbedenklich ist, stellt sich die Frage, wie sich eine solche Belastung auf Menschen mit neurologischen Erkrankungen wie Multipler Sklerose oder ALS auswirken könnte – bei ihnen ist die schützende Myelinschicht oft bereits angegriffen. Was ein Marathon in diesen Fällen im Gehirn auslöst, müsse in weiteren Studien noch untersucht werden, betonen die Wissenschaftler.

Studie: «Reversible reduction in brain myelin content upon marathon running»