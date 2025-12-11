Der Moment, in dem frühe Menschen Feuer selbst entzündeten, war ein Wendepunkt: für Nahrung, Schutz vor Kälte und das Zusammenleben.
Lange gingen Forschende davon aus, gezieltes Feuermachen sei erst vor rund 50'000 Jahren entstanden. Nun zeigt eine Studie in «Nature», dass diese Fähigkeit deutlich älter ist: Bei Barnham in Suffolk fand ein Team des British Museum eine rund 400'000 Jahre alte Fundstelle – den weltweit frühesten Nachweis bewusster Feuererzeugung.
Gefunden wurden eine erhitzte Lehmschicht, Feuerstein-Faustkeile und zwei Pyritstücke. Pyrit und Feuerstein dienten einst dazu, Funken zu schlagen und so Feuer zu entfachen. Weil Pyrit in der Region kaum vorkommt, gehen die Forschenden davon aus, dass frühe Neandertaler es gezielt mitbrachten.
Experimente deuten darauf hin, dass die Lehmschicht wiederholt erhitzt wurde, was dafür spricht, dass die Feuerstelle Teil eines wiederkehrend genutzten Lagerplatzes war – ein Ort, an den Gruppen zum Arbeiten und Ausruhen zurückkehrten. Und zwar 350'000 Jahre früher als bisher angenommen.
Hintergründe zum Feuermachen vor 400'000 Jahren
«Es ist unglaublich, dass einige der frühesten Neandertaler-Gruppen um die Eigenschaften von Feuerstein, Pyrit und Zunder schon so früh wussten», wird Studienleiter Ashton in einer Mitteilung seines Museums zitiert. Was wussten sie genau?
- Wie Pyrit Funken erzeugt
Durch den Schlag auf Feuerstein lösen sich winzige Metallpartikel, die kurz aufglühen – heiss genug, um trockene Fasern zu entzünden. Das erfordert Übung und deutet darauf hin, dass hier nicht nur experimentiert, sondern eine Technik beherrscht wurde.
- Warum der Pyritfund zählt
Da Pyrit in Barnham kaum vorkommt, spricht einiges dafür, dass es bewusst mitgebracht wurde. Sprich: Planung, gezielte Auswahl geeigneter Materialien.
- Was die erhitzten Sedimente verraten
Solche gebrannten Schichten entstehen nur in punktuellen, sehr heissen Feuern, die mehrmals an derselben Stelle brannten – ein Muster, das natürliche Brände kaum hinterlassen, wie auch Analysen der Forschenden bestätigen.
- Was es über frühe Gruppen verrät
Nicht alle Populationen dieser Zeit beherrschten das Feuermachen. Der Fund deutet darauf hin, dass Wissen lokal weitergegeben wurde – ein frühes Beispiel kultureller Tradition.