Zwei Jahre später, als das Phänomen endlich einen Namen hatte, veröffentlichten Forscher der Philipps-Universität Marburg eine erste Studie dazu. Gleich zu Beginn der Studie schildern sie eine anekdotische Situation, in welcher sich die meisten «fremdschämen»: Stellen Sie sich vor, Sie nehmen an einer Konferenz teil. Während Sie im Publikum sitzen, beobachten Sie, wie der Vortragende mit Toilettenpapier, das an seiner Gesässtasche klebt, den Gang entlang Richtung Rednerpult schreitet. Mehr muss man zu einer solchen Situation nicht sagen. Noch bevor man den Dozenten auf sein Missgeschick aufmerksam machen kann, überlegen sich die meisten, was die anderen im Publikum wohl über ihn denken, so die Studienautoren. Der Dozent ahnt von all dem nichts. «Trotz des unspezifischen emotionalen Zustands des Vortragenden erleben die umstehenden Zuschauer starke Emotionen – stellvertretend», schreiben die Wissenschaftler.

Die Studienautoren fanden in einer zweiten Studie mittels bildgebender Verfahren heraus, dass beim Fremdschämen vergleichbare Gehirnareale aktiv sind, wie wenn man Schmerzen anderer nachempfindet.

Und zwar sind das der vordere und die vordere Inselrinde. Diese sind auch an stellvertretenden Empfindungen des Schmerzes anderer beteiligt. Die Forscher haben herausgefunden, dass diese auch an «sozialen Schmerzen» der anderen partizipieren. Eben, wenn anderen ein Fehler oder ein Fauxpas passiert. Die Forschenden sehen den empathischen Prozess, der am gleichen Ort im Hirn stattfindet, als grundlegende Voraussetzung für stellvertretende Peinlichkeiten. Kurz gesagt: Wer sich fremdschämt, hat eher Empathie.