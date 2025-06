Bild 3 von 3. Diese Fotos stammen aus der Publikation. Sie zeigen mögliche negative Folgen für die Tiere. A) Plastik in einem Mauerseglernest; B) Küken mit verfangenem Bein in Plastikfasern; C) Mauersegler mit grossem Plastikteil am Körper; D) Nest mit grossen Plastikteilen; E) Ein Mauersegler, der sich im eigenen Nest in Kunstfasern verfangen hat.

Bildquelle: Luna Álvaro et al., 2025.