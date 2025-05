Bild 3 von 3. Ein Habicht (Accipiter gentilis) an einer Wasserstelle. Ein Verwandter des Rundschwanzhabichts in Europa ist der Accipiter gentilis, auf Deutsch der Habicht. Eine Studie von 2006 zeigt: Die Habichte nutzen drei verschiedene Jagdtechniken in der Stadt Hamburg. Von einem Aussichtspunkt aus, nach Sonnenuntergang im Schein von künstlichem Licht oder per Überraschungsangriff mit verdecktem Anflug.

